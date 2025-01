Άνοια: Η Νο1 τροφή που πρέπει να περιορίσετε για να μειωθεί δραματικά ο κίνδυνος εμφάνισης της πάθησης, σύμφωνα με ειδικούς

Μπορεί ένα απλό γεύμα να αυξήσει τον κίνδυνο για άνοια; Μελέτη αποκάλυψε μια εκπληκτική σύνδεση μεταξύ της κατανάλωσης μίας τροφής και της ανάπτυξης άνοιας. Μάθετε πώς μια απλή αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να προστατεύσει τον εγκέφαλό σας και να μειώσει τον κίνδυνο αυτής της σοβαρής πάθησης.

Ο κίνδυνος άνοιας μειώνεται δραματικά περιορίζοντας την κατανάλωση μίας τροφής, υποστηρίζουν επιστήμονες

Επιστήμονες δήλωσαν ότι ο περιορισμός της κατανάλωσης μίας τροφής μπορεί να μειώσει δραματικά τις πιθανότητες εμφάνισης άνοιας. Γράφοντας στον ιστότοπο The Conversation, η Eef Hogervorst, Professor of Biological Psychology στο Πανεπιστήμιο Loughborough και η Emma D’Donnell, Senior Lecturer in Exercise Physiology στο Πανεπιστήμιο Loughborough, δήλωσαν ότι το επεξεργασμένο κόκκινο κρέας έχει μια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Οι ειδικοί ανέφεραν ότι ο περιορισμός της κατανάλωσης κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο για διαβήτη, καρκίνο και καρδιακές παθήσεις.

«Αυτές οι ασθένειες έχουν κοινούς παράγοντες κινδύνου με την άνοια, συμπεριλαμβανομένου του πιο κοινού τύπου, της νόσου Αλτσχάιμερ. Εκτός από το γεγονός ότι είναι καλό για τον πλανήτη και τα ζώα, η κατανάλωση λιγότερου κόκκινου κρέατος είναι επίσης καλύτερη για την υγεία σας.

Στη νόσο Αλτσχάιμερ, τα προβλήματα μνήμης είναι συχνά το πρώτο σύμπτωμα που γίνεται αντιληπτό και ακολουθείται αργότερα από άλλες γνωστικές βλάβες που επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινή ζωή και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις».

Μια νέα μεγάλη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ διερεύνησε διαφορετικά τρόφιμα και τον σχετικό κίνδυνο άνοιας σε πάνω από 133.000 επαγγελματίες υγείας, στους οποίους δεν είχε διαγνωστεί άνοια κατά την έναρξη της μελέτης. Παρακολουθήθηκαν για πάνω από τέσσερις δεκαετίες. Σε αυτό το διάστημα, λίγο περισσότεροι από 11.000 ανέπτυξαν άνοια.

Η έρευνα έδειξε ότι η κατανάλωση επεξεργασμένου κόκκινου κρέατος όπως λουκάνικα, μπέικον και σαλάμι συνδέθηκε με 16% υψηλότερο κίνδυνο άνοιας και ταχύτερο ρυθμό γνωστικής εξασθένησης.

Η κατανάλωση περίπου 2 μερίδων επεξεργασμένου κόκκινου κρέατος την εβδομάδα αύξησε τον κίνδυνο άνοιας κατά 14% σε σύγκριση με εκείνους που έτρωγαν λιγότερες από περίπου τρεις μερίδες το μήνα.

«Εάν οι άνθρωποι αντικαθιστούσαν την πρωτεΐνη του επεξεργασμένου κόκκινου κρέατος με αυτή που βρίσκεται στους ξηρούς καρπούς, το τόφου ή τα φασόλια, θα μπορούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας κατά 19%, σύμφωνα με τη μελέτη. Ο ρυθμός γνωστικής παρακμής μειώθηκε επίσης.

Στην ίδια μελέτη, αποδείχθηκε ότι η κατανάλωση λιγότερου κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο και καρδιακές παθήσεις. Οι ερευνητές εκτίμησαν ότι σχεδόν 1 στους 10 θανάτους θα μπορούσε να είχε προληφθεί εάν όλοι έτρωγαν λιγότερο από 42g κόκκινου κρέατος (λιγότερο από μισή μερίδα) την ημέρα καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης».

Κόκκινο κρέας: Οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία από την τακτική κατανάλωση

Οι επιπτώσεις στην υγεία από την κατανάλωση κόκκινου κρέατος έχουν επισημανθεί και από άλλους ειδικούς. Ο καθηγητής Tim Spector δήλωσε ότι έκοψε το κόκκινο κρέας από τη διατροφή του όταν έκανε μια σημαντική αναθεώρηση της διατροφής του μετά από ένα πρόβλημα υγείας. Ο 65χρονος είχε υποστεί μίνι εγκεφαλικό επεισόδιο στα 50 του και θεώρησε ότι έπρεπε να κάνει ριζική αναθεώρηση στον τρόπο ζωής του.

Ο καθηγητής γενετικής επιδημιολογίας στο King’s College London και ιδρυτής της εφαρμογής Zoe δήλωσε: «Το κόκκινο κρέας έχει κακή φήμη, η οποία είναι τουλάχιστον εν μέρει δίκαιη. Ηθικά και περιβαλλοντικά, υπάρχουν ορισμένα σοβαρά ζητήματα. Αλλά αν σας αρέσει να τρώτε κρέας, δεν χρειάζεται να το κόψετε εντελώς από τη ζωή σας».

Μιλώντας για τον εαυτό του είπε: «Μετά από ένα πρόβλημα υγείας, εγκατέλειψα το κρέας για περίπου 6 χρόνια. Τότε, ήταν ο ευκολότερος τρόπος για να αλλάξω ριζικά τη διατροφή μου».

Ωστόσο, ο καθηγητής Spector εξήγησε ότι αυτό οδήγησε στην πραγματικότητα σε προβλήματα: «Αν και δεν μου έλειπε ιδιαίτερα, αντιμετώπισα έλλειψη σε βιταμίνη Β12, καθώς είχα πάντα χαμηλά επίπεδα. Έτσι, άρχισα να τρώω κρέας μία ή δύο φορές τον μήνα αντί να παίρνω βιταμίνες».

Η καθηγήτριες Hoervorst και O’Donnell δήλωσαν: «Το κόκκινο ή επεξεργασμένο κρέας μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα “κακών λιπαρών” στο αίμα λόγω της περιεκτικότητας του σε κορεσμένα λιπαρά και χοληστερόλη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση λιπαρών αποθέσεων στα αιμοφόρα αγγεία, εξηγώντας ορισμένες από τις συνδέσεις με θανάτους από καρδιακές παθήσεις.

Η υψηλή αρτηριακή πίεση μπορεί να προκύψει από την υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι στα επεξεργασμένα κρέατα. Το λίπος γύρω από την κοιλιά που προκαλείται από αυτές τις θερμιδικές τροφές σε συνδυασμό με έναν καθιστικό τρόπο ζωής συνδέεται επίσης με υψηλή αρτηριακή πίεση, εκτός από τη φλεγμονή των αιμοφόρων αγγείων και τον διαβήτη. Αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται επίσης με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Τα “καλά λιπαρά” που βρίσκονται στους ξηρούς καρπούς, τα λιπαρά ψάρια, το ελαιόλαδο και το αβοκάντο θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη μείωση αυτών των μηχανισμών και να προστατεύσουν από τη νόσο Αλτσχάιμερ και τη γνωστική έκπτωση».