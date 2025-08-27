Μετατρέπουν τα ελικόπτερα Black Hawk σε πλατφόρμες εκτόξευσης drones και loitering munitions

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις μετρούν αντίστροφα για την παραλαβή των πρώτων ελικόπτερων Black Hawk που θα αποτελέσουν την ραχοκοκαλιά της Αεροπορίας Στρατού. Στις ΗΠΑ, οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ανάψει το «πράσινο φως» για την αναβάθμιση και μετατροπή παλαιότερων ελικοπτέρων του τύπου σε πλατφόρμες εκτόξευσης drones και loitering munitions.

του Χρήστου Μαζανίτη

Ο Στρατός των ΗΠΑ υπέγραψε συμβόλαιο ύψους 43 εκατομμυρίων δολαρίων με την Sikorsky για τον εκσυγχρονισμό των ελικοπτέρων UH-60 Black Hawk, με δυνατότητες που θα επιτρέψουν στα ελικόπτερα να μεταφέρουν και να εκτοξεύουν μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα (UAS).

Σύμφωνα με τη σύμβαση, η κατασκευάστρια εταιρεία, θα ενσωματώσει μια ψηφιακή υποδομή για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης των στρατιωτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα οποία μέχρι πρότινος μπορούσαν να αναπτυχθούν επί του πεδίου από μεγαλύτερες αεροπορικές ή επίγειες πλατφόρμες. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, θα εκτοξεύονται τόσο drones, που θα έχουν πολλαπλούς ρόλους, όσο και περιφερόμενα πυρομαχικά (loitering munitions), που στην ουσία θα ενεργούν ως καμικάζι drones όταν ο χειριστής τους το αποφασίσει.

Στο συμβόλαιο προβλέπεται επίσης ανάθεση έργου για την αναβάθμιση του σκελετού του ελικοπτέρου και των κύριων δυνατοτήτων καυσίμου, σύμφωνα με την εταιρεία.

«Η ενσωμάτωση των εκτοξευόμενων στοιχείων στο Black Hawk θα ενισχύσει τις δυνατότητές του και θα προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Ο εκσυγχρονισμός μειώνει το κόστος, αυξάνει την αποδοτικότητα και βελτιώνει τη συνολική συντήρηση και υποστήριξη του αεροσκάφους», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Hamid Salim, αντιπρόεδρος Συστημάτων Στρατού και Πολεμικής Αεροπορίας της Sikorsky.

Ο Στρατός εργάζεται εδώ και χρόνια πάνω στο πρόγραμμα εφέ που ξεκίνησε, έχοντας συνεργαστεί με πολλούς προμηθευτές για να περιορίσει τις απαιτήσεις και τις επιλογές ανάπτυξης. Οι αξιωματούχοι προβλέπουν μικρά drones να εκτοξεύονται εν μέσω πτήσης από μεγαλύτερα αεροσκάφη ή από το έδαφος για να εκτελέσουν μια σειρά από αποστολές, όπως επιθετική επίθεση ή συλλογή πληροφοριών, επιτήρηση και αναγνώριση.

Η υπηρεσία αυτή τη στιγμή εξετάζει ένα οπλοστάσιο UAS με τουλάχιστον τρεις διαφορετικές εμβέλειες – μικρή, μεσαία και μεγάλη – ενώ παράλληλα διερευνά επιλογές για έναν καθολικό εκτοξευτή. Μια ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στις 5 Αυγούστου ανέφερε ότι ο Στρατός σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ένα μοντέλο εξουσιοδότησης συναλλαγών που βασίζεται σε προκλήσεις για να προμηθευτεί γρήγορους φορείς εκτόξευσης και να ξεκινήσει την ανάπτυξη των συστημάτων σε κάθε τμήμα και Ομάδα Εργασίας Πολλαπλών Τομέων το 2026.

Ο Στρατός των ΗΠΑ θεωρούσε πάντα το ελικόπτερο Black Hawk ως μία από τις κύριες πλατφόρμες για τη μεταφορά εκτοξευόμενων πυρομαχικών και συνεργάζεται με την εταιρεία για να διευκολύνει την εύκολη ενσωμάτωση. Η νέα σύμβαση θα επιτρέψει στην Sikorsky να αναπτύξει προηγμένα συστήματα και λογισμικό βασισμένα σε μια αρθρωτή προσέγγιση ανοιχτού συστήματος που θα υποστηρίζει μελλοντικές αναβαθμίσεις δυνατοτήτων.

Επιπλέον, οι εργασίες για την ενίσχυση του σκελετού του Black Hawk και άλλων εξαρτημάτων αναμένεται να αυξήσουν την εμβέλεια του ελικοπτέρου και την ικανότητα μεταφοράς ωφέλιμου φορτίου.

«Με έναν πιο ισχυρό κινητήρα, βελτιώσεις στο σκελετό της ατράκτου και αναβάθμιση στο κύριο καύσιμο, το αεροσκάφος θα μεταφέρει περισσότερο ωφέλιμο φορτίο σε μεγαλύτερη εμβέλεια, ενώ μελλοντικές αναβαθμίσεις στα χειριστήρια πτήσης θα περιλαμβάνουν λειτουργίες αυτονομίας και τεχνητής νοημοσύνης που θα βοηθούν τους πιλότους σε δύσκολες συνθήκες, αυξάνοντας την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της αποστολής», αναφέρεται στο δελτίο τύπου της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι – όπως έχουμε δημοσιεύσει στο enikos.gr – η Αμερική επενδύσει σημαντικά ποσά στην εξέλιξη του Black Hawk και ως μη επανδρωμένο ελικόπτερο, με τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα ένα ελικόπτερο στο οποίο εφάρμοσαν το σύστημα Matrix, για να πετά χωρίς πιλότους και να φέρνει σε πέρας επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα παραλαβής των πρώτων Black Hawk από την συνολική παραγγελία των 35 ελικοπτέρων που έχει κάνει ο ελληνικός στρατός, τα πρώτα 4 αναμένεται να φτάσουν στην Ελλάδα στα τέλη του 2026 με αρχές του 2027.