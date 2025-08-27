Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1: Συνεχίζεται το… ταξίδι στο όνειρο για τους Κύπριους

Το θαύμα της Πάφου στο Champions League ολοκληρώθηκε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο.

Με ένα ασύλληπτης έμπνευσης γκολ του Ζάζα, η πρωταθλήτρια Κύπρου ισοφάρισε 1-1 στο 89΄ τον Ερυθρό Αστέρα και προκρίθηκε στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Οι Σέρβοι σκόραραν με τον Ιβανιτς στο 60΄ στη ρεβάνς της Κύπρου και το ματς θα πήγαινε στην παράταση, καθώς η Πάφος είχε επικρατήσει 2-1 στο Βελιγράδι.

Όμως στο 89΄ ο Βραζιλιάνος πέτυχε ένα απίστευτο γκολ που θα μνημονεύεται για χρόνια. Όχι μόνο για την «ομορφιά» του, αλλά κυρίως για την ιστορική του σημασία.

Με απόλυτο ήρωα το νεαρό τερματοφύλακα Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ, η Καϊράτ Αλμάτι προκρίθηκε , επικρατώντας 3-2 στα πέναλτι της Σέλτικ. Στη ρεβάνς που έγινε στο Καζακστάν, ο 21χρονος γκολκίπερ κράτησε το «μηδέν» για 120 λεπτά (0-0) και συνολικά 210΄ αν προσθέσουμε και το πρώτο ματς της Γλασκώβης. Μετά απ΄όλα αυτά, απέκρουσε και τρία πέναλτι παικτών της Σέλτικ και σίγουρα αξίζει ένα… έξτρα πριμ πρόκρισης!

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των ρεβάνς στα πλέι οφ του Champions League:

Τρίτη, 26/8

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Σέλτικ (Σκωτία) 0-0 (0-0)

* Προκρίθηκε η Καϊράτ με 3-2 στα πέναλτι

Πάφος (Κύπρος)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 1-1 (2-1)
(89΄ Ζάζα – 60΄ Ίβανιτς)

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 2-1 (0-5)
(30΄ Τζάτα, 73΄ Έρμαν – 15΄ Γιόργκενσεν)

  • Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 27/8 (3-1)
  • Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 27/8 (0-0)
  • Μπριζ (Βέλγιο)-Ρέιντζερς (Σκωτία) 27/8 (3-1)
  • Κοπεγχάγη (Δανία)-Βασιλεία (Ελβετία) 27/8 (1-1)

 

19:58 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

