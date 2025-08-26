Νετανιάχου: Με το προσωπείο ενός «Μεσσία» προτάσσει «νίκη» αντί για εκεχειρία στη Γάζα – Διαδηλώσεις στο Ισραήλ, αδιέξοδο στις ειρηνευτικές προτάσεις

Η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέα στρατιωτική επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας, για την πλήρη κατάληψη της Πόλης του παλαιστινιακού θύλακα, αφήνοντας ανοιχτό το φλέγον ζήτημα της εκεχειρίας, έχει προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις στο εσωτερικό και έντονες αντιδράσεις διεθνώς, ιδιαίτερα μετά τον θάνατο αμάχων και δημοσιογράφων σε επίθεση στο νοσοκομείο Νασέρ.

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Την Τρίτη συνεδρίασε το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ για να συζητήσει τη νέα στρατιωτική επιχείρηση στον παλαιστινιακό θύλακα. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν κορυφαίοι υπουργοί υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στο «κενό», ξανά, η πρόταση για κατάπαυση του πυρός

Σύμφωνα με τέσσερις αξιωματούχους, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στους New York Times, το επίκεντρο των συζητήσεων ήταν η στρατιωτική προέλαση προς την Πόλη της Γάζας, που –όπως έχει δηλώσει το γραφείο του Νετανιάχου– είναι απαραίτητη για μια «αποφασιστική νίκη» κατά της Χαμάς.

Όπως ανέφεραν οι Times of Israel, δεν εξετάστηκε η πρόταση εκεχειρίας που η Χαμάς ενέκρινε την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ δεν αναμενόταν να εγκριθεί από το συμβούλιο.

Η πρόταση, που διαπραγματεύτηκαν το Κατάρ και η Αίγυπτος, θεωρείται από το Ισραήλ ως «μερική συμφωνία» και προβλέπει άμεση απελευθέρωση ομήρων, κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες, αύξηση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και ένα πλαίσιο συζητήσεων για τον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, Ισραηλινοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι επιδιώκουν μια «συνολική συμφωνία» που θα διασφαλίσει την επιστροφή όλων των ομήρων και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Ντέιβιντ Μένσερ, δήλωσε πως ο Νετανιάχου είναι «απολύτως συγκεντρωμένος στην επίτευξη όλων των πολεμικών μας στόχων», συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της Χαμάς, της αποστρατιωτικοποίησης της Γάζας και της απελευθέρωσης όλων των ομήρων.

«Πηγαίνουμε για μια πλήρη συμφωνία και όχι πλέον για μια αποσπασματική», τόνισε.

Ωστόσο, οι επικριτές της ισραηλινής κυβέρνησης υπογραμμίζουν ότι η πολιτική της έχει αλλάξει πλήρως, υπενθυμίζοντας ότι οι μερικές συμφωνίες γεννήθηκαν λόγω του Νετανιάχου, καθώς συνεχίζει να προβάλλει νέες προϋποθέσεις για μια συμφωνία με τη Χαμάς, καθυστερώντας επ’ αόριστον το χρονοδιάγραμμα και παρουσιάζοντας σκληρές απαιτήσεις για να τινάξει στον αέρα τις διαπραγματεύσεις.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του υπουργείου εξωτερικού του Κατάρ, Μαζέντ αλ Ανσάρι, δήλωσε: «Ακόμα περιμένουμε να υπάρξει μια επίσημη ισραηλινή απάντηση. Η ισραηλινή πλευρά πρέπει με ειλικρίνεια να καταθέσει τις επιφυλάξεις της για το κείμενο που έχει μπροστά της σήμερα».

Διαδηλώσεις

Από τα ξημερώματα της Τρίτης, διαδηλώσεις ξέσπασαν σε πολλές πόλεις του Ισραήλ, με κεντρικό αίτημα την αποδοχή της εκεχειρίας.

«Η προώθηση του σχεδίου για την κατάκτηση της Γάζας, ενώ υπάρχει μια συμφωνία στο τραπέζι για την υπογραφή του Πρωθυπουργού, είναι μια μαχαιριά στην καρδιά των οικογενειών και ολόκληρου του έθνους», δήλωσε ο Ιτζίκ Χορν, πατέρας του Ιαΐρ Χορν –ο οποίος απελευθερώθηκε τον Φεβρουάριο– και του Εϊτάν Χορν, που παραμένει όμηρος.

Σε ανακοίνωσή του, το «Φόρουμ για τους ομήρους και τις αγνοούμενες οικογένειες» πρόσθεσε: «Ελάτε σήμερα στον συλλογικό μας αγώνα γιατί μόνο ο λαός θα τους φέρει πίσω».

Όπως σημειώνει το CNN, πολλοί διαδηλωτές πιστεύουν ότι μπορούν να πιέσουν την κυβέρνηση.

«Αν δεν πιστεύαμε ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, δεν θα βρισκόμασταν εδώ. Είμαστε οι σταγόνες του νερού που διαβρώνουν την πέτρα, και κάτι θα συμβεί γιατί αγωνιζόμαστε για το μέλλον μας», είπε μια γυναίκα που συμμετείχε στις διαδηλώσεις.

Ο Χάιμ Βάις, που ταξίδεψε από την Μπερ Σεβά στο Τελ Αβίβ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για την «κατάκτηση της Γάζας» παρά για την απελευθέρωση των ομήρων.

«Είναι απίστευτο αυτό που κάνει η κυβέρνηση για να μην φέρει πίσω τους ομήρους. Αυτή η κυβέρνηση θα έπρεπε να ασχολείται με ένα και μόνο πράγμα: να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο και να φέρει πίσω τους ομήρους».

Κατηγόρησε μάλιστα τον Νετανιάχου ότι «χειραγωγείται από εξαιρετικά ακραίους, υπερορθόδοξους ανθρώπους που έχουν αυτές τις μεσσιανικές φαντασιώσεις για την κατάκτηση της Γάζας και την οικοδόμηση εποικισμών εκεί».

Όπως είπε, «Αυτό θα έφερνε ολοκληρωτικό πόλεμο, ατελείωτο πόλεμο στην περιοχή. Δεν θα το επιτρέψουμε».

Η επίθεση στο νοσοκομείο Νασέρ

Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου συνέπεσε με τον απόηχο μιας ακόμα αιματηρής επίθεσης στη νότια Γάζα, όπου δύο ισραηλινά χτυπήματα στο νοσοκομείο Νασέρ σκότωσαν τουλάχιστον 20 ανθρώπους, ανάμεσά τους πέντε δημοσιογράφους.

Ο Νετανιάχου μίλησε για ένα «τραγικό ατύχημα». Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, η αρχική έρευνα του στρατού φαίνεται να σηματοδοτεί μια αλλαγή τόνου στο αφήγημα της κυβέρνησης: από «τραγικό ατύχημα» μετατρέπεται σε «εσκεμμένη επίθεση» εναντίον μαχητών της Χαμάς.

Ο στρατός ισχυρίστηκε ότι τα στρατεύματά του «εντόπισαν μια κάμερα που είχε τοποθετήσει η Χαμάς κοντά στο νοσοκομείο Νάσερ για να παρακολουθεί τις κινήσεις των Ισραηλινών δυνάμεων».

Παρουσίασε φωτογραφίες έξι ανθρώπων που, όπως υποστήριξε, ήταν μαχητές της Χαμάς και σκοτώθηκαν στην επίθεση, χωρίς να δοθούν αποδείξεις για τον ισχυρισμό.

סיכום תחקיר ראשוני בנושא אירוע תקיפת בית החולים ׳נאצר׳ בחאן יונס לכל הפרטים 👇https://t.co/TUbqCsFCDi pic.twitter.com/l6SL920eSp — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 26, 2025



Δεν εξηγήθηκε επίσης γιατί ακολούθησε δεύτερο πλήγμα λίγα λεπτά αργότερα, το οποίο σκότωσε πολλούς δημοσιογράφους και διασώστες.

Live on air… Israel bombs civil defense teams as they try to retrieve the body of journalist Hossam Al-Masri, killed in an Israeli strike on Nasser Hospital.

Ongoing crimes before the eyes of the entire world. pic.twitter.com/HUoPZQyzyl — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) August 25, 2025



Σύμφωνα με τον Guardian, η διπλή επίθεση μπορεί να συνιστά έγκλημα πολέμου.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Ραβίνα Σαμντασανί, δήλωσε: «Η δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα θα έπρεπε να σοκάρει τον κόσμο – όχι σε μια σιωπηλή αποδοχή, αλλά σε δράση, απαιτώντας λογοδοσία και δικαιοσύνη. Οι δημοσιογράφοι δεν είναι στόχος. Τα νοσοκομεία δεν είναι στόχος».

Το ίδιο βρετανικό μέσο ενημέρωσης υπενθυμίζει ότι το Ισραήλ έχει επανειλημμένα χτυπήσει νοσοκομεία και ιατρικό προσωπικό στη Γάζα, ενώ καταγγέλλει τη λεγόμενη «διπλή επίθεση» ως όλο και συχνότερη τακτική του στρατού.

Έρευνα των ισραηλινών MME +972 Magazine και Local Call είχε καταγράψει από τον Ιούλιο ότι οι δυνάμεις του Ισραήλ συχνά επαναλαμβάνουν πλήγματα στον ίδιο στόχο, σκοτώνοντας διασώστες και αμάχους.

Διεθνείς αντιδράσεις

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, αντέδρασε λέγοντας: «Δεν μπορούμε να το πούμε αρκετά δυνατά: Σταματήστε τις επιθέσεις στην υγειονομική περίθαλψη. Εκεχειρία τώρα!».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε: «Δεν είμαι χαρούμενος για την επίθεση στο νοσοκομείο… Πρέπει να τελειώσουμε αυτόν τον εφιάλτη».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την πλευρά της, χαρακτήρισε την επίθεση στο νοσοκομείο ως «εντελώς απαράδεκτη».

«Οι άμαχοι και οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται με βάση το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Άνουαρ αλ Ανούνι σε συνέντευξη Τύπου.

Το Associated Press και το Reuters έστειλαν επιστολή στις 25 Αυγούστου σε ισραηλινούς αξιωματούχους και στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με τις επιθέσεις στο νοσοκομείο Νάσερ.

Στην επιστολή ανέφεραν, μεταξύ άλλων: «Είμαστε εξοργισμένοι που ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι ήταν ανάμεσα στα θύματα αυτής της επίθεσης σε νοσοκομείο, μια τοποθεσία προστατευόμενη από το διεθνές δίκαιο».

«Δυστυχώς, έχουμε διαπιστώσει ότι η προθυμία και η ικανότητα των IDF να ερευνούν τις ίδιες τις ενέργειές τους σε παλαιότερα περιστατικά σπάνια οδηγεί σε σαφήνεια και δράση, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα, συμπεριλαμβανομένου αν το Ισραήλ στοχεύει σκόπιμα ζωντανές μεταδόσεις για να καταστείλει την πληροφόρηση», τόνισαν.

«Είμαστε διαθέσιμοι για περαιτέρω συζήτηση και επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για πλήρη και διαφανή αναφορά όσων συνέβησαν», κατέληξαν τα δύο ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Συνολικά, περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 250 απήχθησαν κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, η Γάζα έχει ισοπεδωθεί σε μεγάλο βαθμό και έχει κηρυχθεί -επίσημα- λιμός σε τμήματά της. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, περισσότεροι από 60.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, χωρίς διάκριση μεταξύ μαχητών και αμάχων.