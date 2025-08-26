Ινδονησία: Διεθνής κατακραυγή για το δημόσιο μαστίγωμα δύο ομοφυλόφιλων ανδρών – Βίντεο-σοκ από τα 76 χτυπήματα που δέχθηκε ο καθένας

διεθνή

Ινδονησία: Διεθνής κατακραυγή για το δημόσιο μαστίγωμα δύο ομοφυλόφιλων ανδρών – Βίντεο-σοκ από τα 76 χτυπήματα που δέχθηκε ο καθένας
Φωτογραφία: Reuters

Στην Ινδονησία, και συγκεκριμένα στην επαρχία Άτσεχ όπου εφαρμόζεται αυστηρά η λεγόμενη «Σαρία», δύο ομοφυλόφιλοι άνδρες υπέστησαν δημόσιο μαστίγωμα για τη μεταξύ τους σχέση, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις και καταγγελίες οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι δύο άνδρες, όπως μεταδίδει το AFP, μαστιγώθηκαν 76 φορές ο καθένας με ράβδο από ρατάν (ινδικό καλάμι), παρουσία κόσμου, στην πρωτεύουσα της επαρχίας, Μπάντα Άτσεχ.

Η τιμωρία τους, που αρχικά είχε οριστεί στα 80 μαστιγώματα, μειώθηκε στις 76 λόγω του χρόνου που πέρασαν υπό κράτηση.


Η υπόθεση ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο, όταν, σύμφωνα με τη Ροσλίνα Α. Τζαλίλ, επικεφαλής της ισλαμικής θρησκευτικής αστυνομίας της Μπάντα Άτσεχ, «ένα μέλος του κοινού είδε ύποπτα άτομα και το κατήγγειλε».

Η ίδια ανέφερε ότι οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν μαζί σε δημόσια τουαλέτα στο ίδιο πάρκο όπου τελικά εκτελέστηκε η ποινή.


Η Διεθνής Αμνηστία καταδίκασε την πράξη. Η περιφερειακή διευθύντρια ερευνών της οργάνωσης, Μόντσε Φερέρ, τόνισε: «Αυτός το δημόσιο μαστίγωμα δύο νεών ανδρών με βάση τον Ισλαμικό Ποινικό Κώδικα της Άτσεχ για συναινετική σεξουαλική πράξη είναι μια ανησυχητική πράξη κρατικά επιβεβλημένης διάκρισης και σκληρότητας».


Πρόσθεσε μάλιστα πως, «Αυτή η τιμωρία αποτελεί μια τρομακτική υπενθύμιση του θεσμοθετημένου στίγματος και της κακομεταχείρισης που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στην Άτσεχ».

Στην ανακοίνωση της οργάνωσης σημειώνεται επίσης: «Καλούμε τις αρχές της Άτσεχ και την κεντρική κυβέρνηση της Ινδονησίας να σταματήσουν αμέσως αυτές τις εξευτελιστικές πρακτικές και να καταργήσουν όλους τους διακριτικούς κανονισμούς που επιτρέπουν τέτοιες παραβιάσεις. Η περιφερειακή αυτονομία της Άτσεχ δεν πρέπει να έρχεται σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Το δημόσιο μαστίγωμα δεν αφορά μόνο περιπτώσεις ομοφυλοφιλικών σχέσεων. Την ίδια ημέρα 3 γυναίκες και 5 άνδρες τιμωρήθηκαν με τον ίδιο τρόπο, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για ερωτικές σχέσεις εκτός γάμου, στενή συναναστροφή με άτομα του αντίθετου φύλου και διαδικτυακό τζόγο.

Παρά τις διεθνείς αντιδράσεις, η πρακτική εξακολουθεί να έχει ευρεία λαϊκή στήριξη στην Άτσεχ, όπου εφαρμόζεται για αδικήματα όπως η μοιχεία, η κατανάλωση αλκοόλ, η απουσία από την προσευχή της Παρασκευής αλλά και για γυναίκες που φορούν στενά ρούχα.

Η εφαρμογή του ισλαμικού νόμου ξεκίνησε στην περιοχή το 2001, όταν της παραχωρήθηκε ειδική αυτονομία από την Τζακάρτα στο πλαίσιο της προσπάθειας τερματισμού μιας μακρόχρονης αποσχιστικής εξέγερσης.

