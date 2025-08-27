Βίντεο: Οδηγός παραλίγο να χτυπήσει οικογένεια με μωρό που διέσχιζε το δρόμο στο Αγρίνιο

Παρ’ ολίγον τραγωδία στο Αγρίνιο καθώς οδηγός λίγο έλειψε να χτυπήσει οικογένεια με μωρό που διέσχιζε το δρόμο λόγω επικίνδυνου ελιγμού.

Σύμφωνα με το MEGA, ο ασυνείδητος οδηγός, έχοντας αναπτύξει ταχύτητα, σηκώνει χειρόφρενο σε μία επικίνδυνη στροφή τη στιγμή που γονείς με το 15 μηνών παιδί τους, επιχειρούν να διασχίσουν τον δρόμο.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή του περιστατικού, ακούγοντας το μαρσάρισμα του οχήματος η μητέρα έντρομη με το μωρό της στην αγκαλιά τρέχει για να γλιτώσει πίσω στο πεζοδρόμιο.

Δεν ζήτησε ούτε συγγνώμη

Όπως ανέφερε ο σύζυγος της γυναίκας, ο οδηγός φρέναρε την τελευταία στιγμή και στην συνέχεια τους εγκατέλειψε χωρίς καν να ζητήσει συγγνώμη,

«Περνούσαμε την διάβαση και τη στιγμή που φεύγαμε για να πάμε στο σπίτι μας, μπήκε από τη στροφή με χειρόφρενα και παραλίγο να μας πατήσει, παραλίγο να μας σκοτώσει. Ούτε συγγνώμη ούτε τίποτα, όταν του ζήτησα το λόγο ”τι είναι αυτά που κάνεις θα μας σκοτώσεις”, μου είπε ότι ”με χτύπησε άλλος Ρομά και ότι τον κυνηγάω για να το χτυπήσω”. Κυνηγούσε το ένα αυτοκίνητο το άλλο. Κάτι είχε γίνει και τρέχανε εδώ ουσιαστικά στη γειτονιά να κυνηγήσει ο ένας τον άλλον», δήλωσε ο καταγγέλλων.

Ο οδηγός που λίγο έλειψε να παρασύρει την οικογένεια, σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητούσε τα άτομα που επέβαιναν μέσα στο αγροτικό όχημα τα οποία όπως ισχυρίστηκε, νωρίτερα του είχαν επιτεθεί.

Μισή ώρα αργότερα στο σημείο έφτασε περιπολικό της αστυνομίας.

«Δεν μας χτύπησε το αυτοκίνητο και από τύχη και μόνο είμαστε ζωντανοί. Το κατήγγειλα για άλλη μία φορά στην αστυνομία και ως απάντηση πήρα ότι ”δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, ο εισαγγελέας και οι νόμοι μας έχουν τα χέρια δεμένα”. Αυτό είναι σχεδόν καθημερινό το φαινόμενο με την ανομία και με το τρέξιμο που κάνουν με τα αυτοκίνητα και ότι δεν υπάρχει έλεγχος», συμπλήρωσε ο πατέρας του μικρού παιδιού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι κάτοικοι της περιοχής βρίσκονται σε απόγνωση, πριν από λίγους μήνες όχημα έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε μέσα σε επιχείρηση της περιοχής προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές στην εταιρεία.

