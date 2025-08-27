Παλαιό Φάληρο: Ξυλοκόπησαν άγρια διανομέα και τον λήστεψαν – «Τρέχανε τα αίματα – Ζω από τύχη»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: Ξυλοκόπησαν άγρια διανομέα και τον λήστεψαν – «Τρέχανε τα αίματα – Ζω από τύχη»

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας διανομέας όταν δέχθηκε επίθεση μέσα σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο.

Οι δυο δράστες, την ώρα που παρέδιδε την παραγγελία, χτύπησαν τον διανομέα με σφυρί και ένα τραπέζι και στη συνέχεια τον λήστεψαν. Το θύμα, με εμφανή τα σημάδια από τα άγρια χτυπήματα σε όλο του το σώμα, περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που έζησε.

«Τα σημάδια εδώ στα πλευρά είναι από το σφυρί που δεχόμουνα από τον έναν χτυπήματα εκ δεξιών. Στο κεφάλι επάνω είναι το πρώτο χτύπημα, το οποίο μου ήρθε από αριστερά από τραπεζάκι ξύλινο που με περίμεναν μόλις μπήκα μέσα. Τα χέρια, τα πόδια εδώ όλα είναι που αμυνόμουν από την λύσσα που είχε πάνω μου», λέει το θύμα στο Star.

«Ζω από τύχη. Τρέχανε τα αίματα και το μόνο που προσπαθούσα ήταν να αμυνθώ και να βρω μια διέξοδο να φύγω από το διαμέρισμα μέσα να σωθώ».

Τον έπεισε να μπει μέσα στο σπίτι

Ο άνδρας που παρήγγειλε με το όνομά του ζήτησε να ανέβει στον τελευταίο όροφο της πολυκατοικίας για να του παραδώσει το φαγητό και τον έπεισε να μπει μέσα στο σπίτι.

«Μου προσποιήθηκε ένας ότι του έχουν πέσει τα χρήματα κάτω γιατί είχε χτυπήσει το πόδι του. Με το που κάνω ένα βήμα και βλέπω τα χρήματα κάτω, μου έρχεται ένα τραπέζι από αριστερά στο κεφάλι.

Όπως ήταν το τραπέζι μου το ανεβοκατέβαζε λυσσασμένα πάνω μου. Εγώ με το πόδι και με τα χέρια μου αμυνόμουν όσο μπορούσα για να προφυλαχτώ και ο άλλος ερχόταν από δεξιά με σφυρί και με χτύπαγε από τη δεξιά πλευρά».

Οι δράστες άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο του αιμόφυρτου άνδρα, ο οποίος φώναζε απεγνωσμένα βοήθεια

«Φώναζα βοήθεια είμαι διανομέας, με έχουν χτυπήσει στον πέμπτο όροφο, σας παρακαλώ ανοίξτε», είπε χαρακτηριστικά το θύμα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φούσκωμα τη νύχτα: Γιατί συμβαίνει και πώς να το αντιμετωπίσουμε, σύμφωνα με το Cleveland Clinic

Δεν υπάρχει απειλή από τον μύκητα Aspergillus στον «Άγιο Σάββα», σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υγείας

Κουρέτας για ευλογιά αιγοπροβάτων: Καλεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να υιοθετήσει το μοντέλο του μοριακο...

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση των επισκεπτών μουσείων κατά 11,7% τον Απρίλιο

Το αναδιπλούμενο iPhone έρχεται το 2026 με 4 κάμερες, Touch ID και πολλά άλλα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:15 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Καιρός: Τοπικές μπόρες και ενισχυμένοι άνεμοι την Τετάρτη – Παραμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες

Γενικά αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός, την Τετάρτη (27/8), με λίγες τοπικές νεφώσεις τις...
22:50 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Η προκλητική απολογία του 40χρονου και οι νέες αποκαλύψεις – Δεν κατάφεραν να πάνε στην κηδεία της 36χρονης τα 4 παιδιά της

Την ώρα που ο 40χρονος απολογείτο για την δολοφονία της συζύγου του στον Βόλο, φίλοι και συγγε...
22:07 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 26/8/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2954 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Τρίτης (26/8). Οι τυχεροί αριθμοί που α...
21:57 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Φωτιά σε υπαίθριο χώρο έξω από τη Θήβα – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης (26/8) σε υπαίθριο χώρο έξω από τη Θήβα. Στο σήμειο επιχειρο...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο