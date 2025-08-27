Παλαιό Φάληρο: Ξυλοκόπησαν άγρια διανομέα και τον λήστεψαν – «Τρέχανε τα αίματα – Ζω από τύχη»

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας διανομέας όταν δέχθηκε επίθεση μέσα σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο.

Οι δυο δράστες, την ώρα που παρέδιδε την παραγγελία, χτύπησαν τον διανομέα με σφυρί και ένα τραπέζι και στη συνέχεια τον λήστεψαν. Το θύμα, με εμφανή τα σημάδια από τα άγρια χτυπήματα σε όλο του το σώμα, περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που έζησε.

«Τα σημάδια εδώ στα πλευρά είναι από το σφυρί που δεχόμουνα από τον έναν χτυπήματα εκ δεξιών. Στο κεφάλι επάνω είναι το πρώτο χτύπημα, το οποίο μου ήρθε από αριστερά από τραπεζάκι ξύλινο που με περίμεναν μόλις μπήκα μέσα. Τα χέρια, τα πόδια εδώ όλα είναι που αμυνόμουν από την λύσσα που είχε πάνω μου», λέει το θύμα στο Star.

«Ζω από τύχη. Τρέχανε τα αίματα και το μόνο που προσπαθούσα ήταν να αμυνθώ και να βρω μια διέξοδο να φύγω από το διαμέρισμα μέσα να σωθώ».

Τον έπεισε να μπει μέσα στο σπίτι

Ο άνδρας που παρήγγειλε με το όνομά του ζήτησε να ανέβει στον τελευταίο όροφο της πολυκατοικίας για να του παραδώσει το φαγητό και τον έπεισε να μπει μέσα στο σπίτι.

«Μου προσποιήθηκε ένας ότι του έχουν πέσει τα χρήματα κάτω γιατί είχε χτυπήσει το πόδι του. Με το που κάνω ένα βήμα και βλέπω τα χρήματα κάτω, μου έρχεται ένα τραπέζι από αριστερά στο κεφάλι.

Όπως ήταν το τραπέζι μου το ανεβοκατέβαζε λυσσασμένα πάνω μου. Εγώ με το πόδι και με τα χέρια μου αμυνόμουν όσο μπορούσα για να προφυλαχτώ και ο άλλος ερχόταν από δεξιά με σφυρί και με χτύπαγε από τη δεξιά πλευρά».

Οι δράστες άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο του αιμόφυρτου άνδρα, ο οποίος φώναζε απεγνωσμένα βοήθεια

«Φώναζα βοήθεια είμαι διανομέας, με έχουν χτυπήσει στον πέμπτο όροφο, σας παρακαλώ ανοίξτε», είπε χαρακτηριστικά το θύμα.