Μονή Σινά: Έξωση των αμφισβητιών μοναχών και επαναφορά στην κανονικότητα – Επίθεση καταγγέλλει ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

Έξωση των αμφισβητιών μοναχών που φέρονται να επιχείρησαν την ανατροπή της νόμιμης εκκλησιαστικής τάξης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 26ης Αυγούστου στη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά, σύμφωνα με επίσημη δήλωση του Αρχιεπισκόπου Σινά Δαμιανού.

Μονή Σινά: Όλο το παρασκήνιο πίσω από το «πραξικόπημα» των 15 μοναχών – Τα γεωπολιτικά «παιχνίδια» και οι προσωπικές φιλοδοξίες

Όπως καταγγέλλει ο ίδιος, δέχθηκε επίθεση από ομάδα μοναχών που είχε συγκαλέσει παράνομη συνέλευση, παρακάμπτοντας την εκκλησιαστική ιεραρχία, με στόχο να τροποποιήσει τον Κανονισμό λειτουργίας της ιστορικής Μονής.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν μοναχοί που δεν συμμετείχαν στην απόπειρα πραξικοπήματος υπερασπίστηκαν – σύμφωνα με την ανακοίνωση – την παρουσία του Αρχιεπισκόπου και απώθησαν τους παραβάτες εκτός των τειχών της Μονής. Στη συνέχεια, συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση, κατά την οποία ορίστηκε νέα ηγετική Σύναξη, σηματοδοτώντας – όπως σημειώνεται – την επιστροφή στη νομιμότητα και την εκκλησιαστική τάξη.

Αναλυτικά η δήλωση του Αρχιεπισκόπου Σινά Δαμιανού:

«Έφθασα σήμερα το απόγευμα της 26 Αυγούστου στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης με σκοπό την καταλλαγή και την συζήτηση με την μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών, τακτική που πιστά τήρησα όλο αυτόν τον καιρό, οπλισμένος με υπομονή και πατρική αγάπη.

Οι συγκεκριμένοι μοναχοί είχαν προγραμματίσει χωρίς την έγκρισή μου συνέλευση για να τροποποιήσουν τον Κανονισμό λειτουργίας της Μονής ερήμην εμού που σύμφωνα με τον Κανονισμό πάντοτε προεδρεύω.

Οι πραξικοπηματίες μοναχοί μου επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν, όπως είχαν πράξει κι κατά την τελευταία παρουσία μου στη Μονή. Οι μοναχοί που δεν μετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν την ταπεινότητά μου και την Μονή με αυτοθυσία τον Αρχιεπίσκοπο και την Μονή και απώθησαν τους παράνομους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής.

Ήδη συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση με τους παρόντες μοναχούς διότι οι πραξικοπηματίες τιμωρημένοι με την ποινή της ακοινωνησίας δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν και εξελέγη νέα Σύναξη της Μονής που την αποτελούν Ιερομ. Πορφύριος Καναβάκης, Δικαίος, Ιερομ. Ακάκιος Σπανὀς, Σκευοφύλακας και Μον. Εφραίμ Προβατάς, Οικονόμος.

Η Μονή επανήλθε στην νομιμότητα και την κανονικότητα.

Ευχαριστίες οφείλονται στην προστάτιδα και έφορο της Μονής Αγία Μεγαλομάρτυρα Αικατερίνη, που φυλάσσει και προστατεύει τη Μονή της από τις πανουργίες του διαβόλου. Μια μεγάλη συγγνώμη οφείλουμε σαν Μονή Σινά και από το πλήρωμα της Εκκλησίας γιατί μικρότητες και φιλοδοξίες κάποιων έγιναν αιτία σκανδαλισμού των πιστών και αντί ως μοναχοί να είμαστε για φως για τους κοσμικούς με την κατάσταση αυτή λειτουργήσαμε αντίθετα. Με πολλή ταπείνωση και συντριβή ζητούμε ταπεινά συγγνώμη».

22:58 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

