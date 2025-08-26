Θανάσης Παφίλης: Υποβλήθηκε σε σοβαρή επέμβαση καρδιάς – Το δημόσιο «ευχαριστώ» σε γιατρούς και νοσηλευτές

Enikos Newsroom

πολιτική

Θανάσης Παφίλης

Σε καρδιοχειρουργική επέμβαση εξαιτίας ενός εξαιρετικά σοβαρού προβλήματος υγείας υποβλήθηκε πρόσφατα ο Θανάσης Παφίλης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, η οποία στέφθηκε με επιτυχία.

Σε σχετική ανακοίνωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα αναφέρεται: « Ο Θανάσης Παφίλης μέλος της ΚΕ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ο οποίος πρόσφατα υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά, ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν να αντιμετωπιστεί με επιτυχία το εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα υγείας του.

Ευχαριστεί τον καρδιοχειρουργό Νεκτάριο Κογεράκη, αναπληρωτή διευθυντή του Β’ Καρδιοχειρουργικού Τμήματος του Ωνάσειου Νοσοκομείου και την ομάδα του καθώς επίσης και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου.

Επίσης το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”».

22:40 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

