Παλλήνη: Μετέφερε παιδιά ΑμεΑ ο δημοτικός υπάλληλος που συνελήφθη για 4 εμπρησμούς – Φωτογραφία με τους αναπτήρες που βρέθηκαν στην κατοχή του

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 48χρονο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Παλλήνης, που συνελήφθη σήμερα, Τρίτη (26/8) από Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) ως υπαίτιος τεσσάρων πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025 σε περιοχές πλησίον ευαίσθητων δομών της Παλλήνης.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ο 48χρονος εργαζόταν στον Δήμο ως οδηγός βαν για τη μεταφορά παιδιών ΑμεΑ σε σχολεία και κέντρα αποκατάστασης της περιοχής.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στην κατοχή του 48χρονου βρέθηκαν 6 αναπτήρες, 3 κουτάκια με σπίρτα και κομμένα κομμάτια χαρτιού.

Η σύλληψη του 48χρονου

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντάλματος της Τακτικής Ανακρίτριας του 3ου Τμήματος Πρωτοδικείου Αθηνών, έπειτα από πολύμηνη και συστηματική έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε., η οποία διήρκησε περισσότερο από δύο μήνες. Η δικογραφία είχε ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Ποινικής Δίωξης Αθηνών, ενώ εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Ο 48χρονος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, σε μικρή απόσταση από δασική έκταση. Οι πυρκαγιές είχαν σημειωθεί στις 18 και 19 Ιουνίου 2025, καθώς και στις 14 Ιουλίου 2025, σε μια ακτίνα περίπου 200 μέτρων. Τα σημεία βρίσκονταν κοντά στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) ΑμεΑ Παλλήνης και στη δομή ψυχικής υγείας ανηλίκων και εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

Ο τρόπος δράσης του

Οι τέσσερις πυρκαγιές φέρουν κοινά χαρακτηριστικά δράσης. Εκδηλώνονταν απογευματινές ώρες, μεταξύ 15:58 και 19:17, σε απερίφρακτους ή περιφραγμένους οικοπεδικούς χώρους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης, κινούμενος με όχημα κοντά στα σημεία, έβαζε φωτιά σε ξηρά χόρτα είτε με χρήση αναπτήρα είτε εκτοξεύοντας φλεγόμενα αντικείμενα, όπως χαρτί ή ύφασμα.

Ο κατηγορούμενος κινείτο με λευκό όχημα τύπου van με χαρακτηριστικά που το έκαναν ιδιαίτερα ευδιάκριτο.

Από τις μαρτυρικές καταθέσεις προκύπτει ότι η συγκεκριμένη περιοχή παρουσίασε το τελευταίο διάστημα ασυνήθιστα μεγάλη συχνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών.