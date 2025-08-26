ΔΕΘ 2025: Στο προσκήνιο οι φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και η στήριξη των οικογενειών – Σκληρή αντιπαράθεση για πλεονάσματα, «καλάθι» μέτρων, 13ο και 14ο μισθό

Σε τροχιά εξαγγελιών κινείται η κυβέρνηση ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ετοιμάζει ένα «πακέτο μέτρων» που, όπως διαμηνύουν κυβερνητικές πηγές, στοχεύει στην ανακούφιση της μεσαίας τάξης και την ενίσχυση της οικογένειας, ειδικά των πολυτέκνων, βάζοντας ωστόσο φρένο σε υπερβολικές προσδοκίες.

Η κυβέρνηση προσβλέπει στην ανάκτηση της κοινωνικής εμπιστοσύνης μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις, την ώρα που η αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους και καταγγέλλει προεκλογικές υποσχέσεις δίχως αντίκρισμα, καταγγέλλοντας «ψίχουλα» και άδικη φορολογική πολιτική.

Καθώς πλησιάζει η ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, η κυβέρνηση επιχειρεί να μεταφέρει στους πολίτες το μήνυμα της «επιστροφής» της ανάπτυξης μέσα από στοχευμένες ελαφρύνσεις. Την ίδια ώρα, η αντιπολίτευση εντείνει τις πιέσεις για ουσιαστικές κοινωνικές πολιτικές και δικαιότερη φορολογική κατανομή.

Ελαφρύνσεις και στήριξη οικογενειών στην κυβερνητική ατζέντα

Στο επίκεντρο των κυβερνητικών εξαγγελιών αναμένεται να βρεθεί η νέα φορολογική κλίμακα, που θα αφορά μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους. Οι αλλαγές αποσκοπούν σε μόνιμες μειώσεις φόρων, με το δημοσιονομικό όφελος να αποτυπώνεται άμεσα στις καταβολές μισθών και συντάξεων από τον Ιανουάριο του 2026, καθώς θα μειωθούν οι κρατήσεις.

Η παρέμβαση θα ωφελήσει περισσότερους από 3,5 εκατ. φορολογούμενους με εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, με ιδιαίτερη έμφαση σε οικογένειες με παιδιά, ενώ θα υπάρξουν παρεμβάσεις και στη φορολόγηση των ενοικίων, καθώς και διορθώσεις στη φορολογική μεταχείριση των ελεύθερων επαγγελματιών, για περιορισμό των ανισοτήτων.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το πλεόνασμα των δημόσιων οικονομικών επιτρέπει στοχευμένες ελαφρύνσεις, πάντα εντός των ευρωπαϊκών κανόνων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική του παρέμβαση, ανέδειξε την αντίφαση –όπως την περιέγραψε– στην στάση της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για μη ρεαλιστικές απαιτήσεις.

«Αφού λοιπόν συμφωνούμε, ότι λεφτό-δένδρα δεν υπάρχουν, υπάρχει ένας μόνο τρόπος ρεαλιστικός να μεγαλώνεις την πίτα. Τι λέει η αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ; και αυτό μου κάνει εντύπωση. Μας καταγγέλλει για την αύξηση των εσόδων. Δηλαδή γιατί μαζεύουμε παραπάνω λεφτά χωρίς να βάζουμε παραπάνω φόρους όμως και ταυτόχρονα ζητάει και μέτρα; Λέει δηλαδή γιατί έχετε παραπάνω έσοδα; Και μετά λέει δώστε και 13ο μισθό 1,5 δισ, δώστε και 14ο μισθό λέει το άλλο κόμμα, άλλο 1,5 δισ. Αλλά ακόμα τα λένε τις δύο συντάξεις που κανείς δεν έχει αντίρρηση επί της αρχής να πάρει ο κόσμος παραπάνω, αλλά το θέμα είναι που θα βρούμε τα λεφτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, προσδιόρισε δύο βασικούς άξονες των κυβερνητικών προτεραιοτήτων στη ΔΕΘ: «Οι φορολογικές ελαφρύνσεις στη μεσαία τάξη και η ενίσχυση της οικογένειας».

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι παρά την πρόοδο στην οικονομία, η κοινωνία αναμένει πιο χειροπιαστά αποτελέσματα.

«Ναι μεν οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει σαφέστατα οικονομική πρόοδος, ένα μάζεμα στα δημοσιονομικά, αλλά από την άλλη επιθυμούν -κι αυτή είναι και η δική μας δουλειά- να είναι πιο ορατοί, πιο αισθητοί οι καρποί αυτής της προόδου. Άλλωστε, λόγω των καλύτερων αποτελεσμάτων στην οικονομία, λόγω αυτής της πολιτικής, έχουμε τη δυνατότητα να υπάρξουν αυτές οι εξαγγελίες», είπε μεταξύ άλλων.

Αντιπαράθεση για το υπερπλεόνασμα, 13ο και 14ο μισθό

Η προαναγγελία των μέτρων δεν πέρασε χωρίς πολιτικές αναταράξεις. Αντίθετα, το αφήγημα της κυβέρνησης περί πλεονασμάτων και ελαφρύνσεων βρέθηκε στο στόχαστρο σύσσωμης της αντιπολίτευσης, με αφορμή και τη συζήτηση για την επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο.

Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, επιτέθηκε στο οικονομικό επιτελείο για τις δηλώσεις περί δημοσιονομικού κόστους.

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κοροϊδεύει τους δημοσίους υπαλλήλους και τους πολίτες λέγοντας ψέματα για τα νούμερα. Πριν δύο μήνες έλεγαν ότι [ο 13ος μισθός] κοστίζει 1,2 δισ., τώρα 1,5 δισ., ενώ στην πραγματικότητα ανέρχεται σε 770 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα ποσά είναι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές», είπε.

Παράλληλα, επεσήμανε πως η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας έχει οδηγήσει σε υπερφορολόγηση: «Ο μέσος μισθός από το 2020 έως σήμερα αυξήθηκε 28% – από 14.000 σε 18.000 ευρώ – αλλά η φορολογία ανέβηκε 115%, από 710 ευρώ σε 1.585 ευρώ […] Άρα φτωχαίνουν οι πολίτες και αυξάνονται οι ανισότητες».

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος άσκησε δριμεία κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

«Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να απαντήσει γιατί η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη ιδιωτική δαπάνη για θέματα υγείας στην Ευρώπη, τριπλάσια από το μέσο ευρωπαϊκό όρο; Μπορεί να απαντήσει γιατί το 25% των Ελλήνων δεν έχουν πρόσβαση στην Υγεία; […] Η Ελλάδα έχει τον χαμηλότερο μισθό στην Ευρωζώνη. Πού είναι το κέρδος της κοινωνίας; Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στον πληθωρισμό. Πού είναι το κέρδος της κοινωνίας; […] Επενδύσεις αισχροκέρδειας;», σημείωσε.

Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσέλθει στη ΔΕΘ με συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις, τονίζοντας: «Μείωση του ΦΠΑ, 13ος και 14ος μισθός στο Δημόσιο και συντάξεις. Τις έχουμε καταθέσει ως προτάσεις νόμου. Έχουμε και τις απαραίτητες εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου. Είναι πολύ συγκεκριμένες. Και εγώ λέω από τώρα στον κ. Μητσοτάκη: Ιδού οι προτάσεις. Τι λέει γι αυτές;».

«Το ”καλάθι” που υπόσχεται με διαρροές η κυβέρνηση για τη ΔΕΘ, είναι κοροϊδία και τελικά θα επιφέρει φτώχεια για τους πολλούς και προνόμια για τους λίγους», δήλωσε η βουλευτής και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου στην ΕΡΤNews, προσθέτοντας ότι «είναι θρασύτατες οι εξαγγελίες της κυβέρνησης ότι τα φορο-πλεονάσματα επιστρέφουν στους πολίτες».

«Το πλεόνασμα, που παρουσιάζει η κυβέρνηση, προκύπτει από την φορομπηχτική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, που εξασθένησε τους Έλληνες. Και το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων αυτών πηγαίνει σε μετακλητούς, κολλητούς και φίλους της. Τα ψίχουλα, που θα δώσει ο πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, προέρχονται ουσιαστικά από αυτήν την πολιτική», υποστήριξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.