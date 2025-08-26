Φθιώτιδα: Συναγερμός στη Ροδίτσα – Βλήματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε σε έργα φυσικού αερίου – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φθιώτιδα: Συναγερμός στη Ροδίτσα – Βλήματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε σε έργα φυσικού αερίου – ΦΩΤΟ

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στη Ροδίτσα, στην Φθιώτιδα, όταν γύρω στη 1.30 κατά τη διάρκεια εργασιών για την τοποθέτηση δικτύου φυσικού αερίου στην οδό Κωνσταντίνου Θάνου, εργάτες εντόπισαν μεταλλικά αντικείμενα που έμοιαζαν με παλιά πολεμικά πυρομαχικά.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα το ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης πυρομαχικών του Στρατού Ξηράς. Με τη συνδρομή της Αστυνομίας, η περιοχή αποκλείστηκε πλήρως, ενώ οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να μείνουν σε ασφαλή απόσταση και να κλείσουν τα παράθυρά τους για προληπτικούς λόγους.

Αρχικά εντοπίστηκαν τρία βλήματα, ωστόσο στη συνέχεια, ύστερα από διεξοδική έρευνα, βρέθηκαν ακόμη δύο, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός να φτάσει τα πέντε. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για βλήματα πυροβολικού που πιθανότατα χρονολογούνται από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η επιχείρηση εξουδετέρωσης και ασφαλούς απομάκρυνσης των πυρομαχικών έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Τετάρτης, με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Μέχρι τότε, ο χώρος θα παραμείνει αποκλεισμένος και θα φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αρχές υπενθυμίζουν πως οποιοδήποτε ύποπτο μεταλλικό αντικείμενο που μοιάζει με πολεμικό υλικό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αγγίζεται ή να μετακινείται. Αντίθετα, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φούσκωμα τη νύχτα: Γιατί συμβαίνει και πώς να το αντιμετωπίσουμε, σύμφωνα με το Cleveland Clinic

Δεν υπάρχει απειλή από τον μύκητα Aspergillus στον «Άγιο Σάββα», σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υγείας

Κοντογεώργης για ΔΕΘ: Φοροαπαλλαγές για τη μεσαία τάξη και ενίσχυση της οικογένειας 

ΔΥΠΑ: Ένταξη μελών στο Μητρώο Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών στις σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κα...

Σύμβουλος ραντεβού: Αυτή είναι η «μαγική» λέξη που αποκαλύπτει αν κάποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για εσάς

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το οριγκάμι στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:06 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Σεπόλια: Συναγερμός για την εξαφάνιση του 13χρονου από χώρο φιλοξενίας

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση του 13χρονου από τα  Σεπόλια. «Το Χαμόγελ...
20:59 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Δήμος Αθηναίων για την πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης: «Oφείλεται σε αναρρίχηση αγνώστου, το βάρος του οποίου δημιούργησε το πρόβλημα»

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Αθηναίων για το περιστατικό με την πτώση μεγάλου δέντρου στην πλατε...
19:48 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω εργασιών

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, από τις 22:00 το βράδυ έως τις 06:00 τ...
19:45 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Επίθεση και ξυλοδαρμός 16χρονου από ομάδα ατόμων στην Καλαμαριά – Οπαδικά τα κίνητρα

Σοβαρό οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε την Δευτέρα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης με θύμα έναν ανήλι...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο