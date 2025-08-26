Φθιώτιδα: Συναγερμός στη Ροδίτσα – Βλήματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε σε έργα φυσικού αερίου – ΦΩΤΟ

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στη Ροδίτσα, στην Φθιώτιδα, όταν γύρω στη 1.30 κατά τη διάρκεια εργασιών για την τοποθέτηση δικτύου φυσικού αερίου στην οδό Κωνσταντίνου Θάνου, εργάτες εντόπισαν μεταλλικά αντικείμενα που έμοιαζαν με παλιά πολεμικά πυρομαχικά.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα το ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης πυρομαχικών του Στρατού Ξηράς. Με τη συνδρομή της Αστυνομίας, η περιοχή αποκλείστηκε πλήρως, ενώ οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να μείνουν σε ασφαλή απόσταση και να κλείσουν τα παράθυρά τους για προληπτικούς λόγους.

Αρχικά εντοπίστηκαν τρία βλήματα, ωστόσο στη συνέχεια, ύστερα από διεξοδική έρευνα, βρέθηκαν ακόμη δύο, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός να φτάσει τα πέντε. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για βλήματα πυροβολικού που πιθανότατα χρονολογούνται από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η επιχείρηση εξουδετέρωσης και ασφαλούς απομάκρυνσης των πυρομαχικών έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Τετάρτης, με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Μέχρι τότε, ο χώρος θα παραμείνει αποκλεισμένος και θα φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αρχές υπενθυμίζουν πως οποιοδήποτε ύποπτο μεταλλικό αντικείμενο που μοιάζει με πολεμικό υλικό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αγγίζεται ή να μετακινείται. Αντίθετα, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες.