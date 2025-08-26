Βελόπουλος: Αφού η κυβέρνηση απορεί πώς μπορούμε να δώσουμε 13ο και 14ο μισθό, μπορούν να πάρουν από τους «φραπέδες» και τους «οπεκεπέδες»

Enikos Newsroom

πολιτική

Βελόπουλος

«Το πλεόνασμα, που παρουσιάζει η κυβέρνηση, προκύπτει από την φορομπηχτική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, που εξασθένησε τους Έλληνες. Και το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων αυτών πηγαίνει σε μετακλητούς, κολλητούς και φίλους της. Τα ψίχουλα, που θα δώσει ο πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, προέρχονται ουσιαστικά από αυτήν την πολιτική», υποστηρίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε σημερινή δήλωσή του, και προσθέτει:

Βελόπουλος: Ελπίζουμε να μας πει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ κάτι για τους «φραπέδες»

«Αφού η κυβέρνηση απορεί, πώς μπορούμε να δώσουμε 13ο και 14ο μισθό, τους συμβουλεύουμε ότι μπορούν να πάρουν από τους ”φραπέδες”, τους ”οπεκεπέδες”, τα δισεκατομμύρια ευρώ που έδωσαν οι ίδιοι» .

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φούσκωμα τη νύχτα: Γιατί συμβαίνει και πώς να το αντιμετωπίσουμε, σύμφωνα με το Cleveland Clinic

Δεν υπάρχει απειλή από τον μύκητα Aspergillus στον «Άγιο Σάββα», σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υγείας

Κοντογεώργης για ΔΕΘ: Φοροαπαλλαγές για τη μεσαία τάξη και ενίσχυση της οικογένειας 

ΔΥΠΑ: Ένταξη μελών στο Μητρώο Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών στις σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κα...

Σύμβουλος ραντεβού: Αυτή είναι η «μαγική» λέξη που αποκαλύπτει αν κάποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για εσάς

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το οριγκάμι στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:06 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

ΠΑΣΟΚ: «Από το 8ωρο στο 13ωρο – Η ΝΔ ξηλώνει τα εργασιακά δικαιώματα»

Με το νέο προς διαβούλευση νομοσχέδιο, μετά τον νόμο Χατζηδάκη (ν.4808/2021), η κυβέρνηση συνε...
16:46 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Γιάννης Κεφαλογιάννης: «Είναι ίσως το πιο δύσκολο καλοκαίρι της τελευταίας 20ετίας σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά στις πυρκαγιές»

«Είναι ίσως το πιο δύσκολο καλοκαίρι της τελευταίας 20ετίας σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά στις ...
16:16 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Θάνος Πλεύρης: Συναντήθηκε με τον πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, Μάθιου Λοτζ – Τι συζητήθηκε

Τον Βρετανό πρέσβη υποδέχθηκε σήμερα στο υπουργείο, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος...
14:28 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Νέα Δημοκρατία: Το πρόγραμμα επισκέψεων και εκδηλώσεων ενόψει της 89ης ΔΕΘ

Συνεδριάζει απόψε, στις 19:00, η Διοικούσα Επιτροπή Ν. Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, παρο...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο