Βελόπουλος: Αφού η κυβέρνηση απορεί πώς μπορούμε να δώσουμε 13ο και 14ο μισθό, μπορούν να πάρουν από τους «φραπέδες» και τους «οπεκεπέδες»

«Το πλεόνασμα, που παρουσιάζει η κυβέρνηση, προκύπτει από την φορομπηχτική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, που εξασθένησε τους Έλληνες. Και το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων αυτών πηγαίνει σε μετακλητούς, κολλητούς και φίλους της. Τα ψίχουλα, που θα δώσει ο πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, προέρχονται ουσιαστικά από αυτήν την πολιτική», υποστηρίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε σημερινή δήλωσή του, και προσθέτει:

«Αφού η κυβέρνηση απορεί, πώς μπορούμε να δώσουμε 13ο και 14ο μισθό, τους συμβουλεύουμε ότι μπορούν να πάρουν από τους ”φραπέδες”, τους ”οπεκεπέδες”, τα δισεκατομμύρια ευρώ που έδωσαν οι ίδιοι» .