Βελόπουλος: Ελπίζουμε να μας πει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ κάτι για τους «φραπέδες»

«Η κυβέρνηση που μέχρι χθες ισχυριζόταν ότι δεν υπερφορολογεί τους Έλληνες, τώρα διαρρέει ότι θα ανακοινώσει μείωση φόρων, όπως πέρυσι έλεγε ότι θα πατάξει την αισχροκέρδεια, αλλά η αισχροκέρδεια θριαμβεύει», αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε σημερινή δήλωσή του.

Βελόπουλος για Μητσοτάκη: Μόνο ένας «σαδιστής» θα χαιρόταν όταν επιβάλλει τόσους φόρους

Προσθέτει ακόμη: «Ελπίζουμε να μας πει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ κάτι για τους “φραπέδες” και όλους αυτούς που κερνούσε με δισεκατομμύρια του ΟΠΕΚΕΠΕ».

