Τσουκαλάς σε Μαρινάκη: «Αν ψάχνουν πολιτικούς απατεώνες, ας μην κουράζονται – Αρκεί να κοιτάξουν στον καθρέφτη τους»

«Έχει πολύ ενδιαφέρον να μιλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη για πολιτικούς απατεώνες» αναφέρει σε σχόλιό του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή τις δηλώσεις του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Ακολούθως διερωτάται: «Άραγε πώς θα χαρακτήριζε αυτόν, που έταξε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κατέληξε να τον εφαρμόζει πιο πιστά και με περισσότερο ζήλο ακόμη και από τους εμπνευστές του; Πώς θα χαρακτήριζε αυτόν, που δεσμευόταν ότι θα μείωνε τους φόρους στη μεσαία τάξη, αλλά υπερφορολόγησε τους αυτοαπασχολούμενους; Πώς θα χαρακτήριζε αυτόν που επαγγελλόταν τη μείωση του ιδιωτικού χρέους, αλλά τελικά αφενός το διόγκωσε και αφετέρου κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας με αποτέλεσμα το ρεκόρ μαζικών πλειστηριασμών; Πώς θα χαρακτήριζε όσους διαφήμιζαν την περήφανη εξωτερική πολιτική και κατέστησαν με την αδράνεια τους τη χώρα ουραγό των εξελίξεων;».

«Αν ψάχνουν πολιτικούς απατεώνες, ας μην κουράζονται. Αρκεί να κοιτάξουν στον καθρέφτη τους», καταλήγει.