Άκης Σκέρτσος: Έκλεισε ραντεβού με καρδιολόγο μέσω του finddoctors – «Καινοτόμος εφαρμογή, να την επικοινωνήσουμε περισσότερο»

Enikos Newsroom

πολιτική

Άκης Σκέρτσος

Την ψηφιακή πλατφόρμα finddoctors.gov.gr, που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να κλείνουν ιατρικά ραντεβού με ιδιώτες γιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, χαιρέτισε με ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το γεγονός ότι η μεγάλη αυτή ψηφιακή ευκολία δεν έχει γίνει ακόμη τόσο γνωστή όσο θα έπρεπε, μας γεμίζει ευθύνη να την επικοινωνήσουμε περισσότερο και καλύτερα, καθώς δίνει την ευκαιρία σε κάθε πολίτη να βρει άμεσα την ιατρική ειδικότητα που θέλει, στο χρόνο που θέλει, με πολλές επιλογές».

Σύμφωνα με τον κ. Σκέρτσο, ο ίδιος έκανε αναζήτηση για καρδιολόγο μέσω της πλατφόρμας και διαπίστωσε στην πράξη την ευκολία και τα άμεσα διαθέσιμα ραντεβού

«Μου δόθηκε η δυνατότητα να κλείσω ραντεβού ακόμη και σήμερα το απόγευμα, με πολλές ακόμη επιλογές και για τις αμέσως επόμενες μέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά, παραθέτοντας και σχετικές φωτογραφίες.

Αναλυτικά η ανάρτηση

Σήμερα το πρωί ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης – Adonis Georgiadis είχε την ευκαιρία να κάνει ζωντανή παρουσίαση στον τηλεοπτικό «αέρα» του finddoctors.gov.gr, της καινοτόμου ψηφιακής εφαρμογής για ιατρικά ραντεβού με ιδιώτες γιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ.

Το γεγονός ότι η μεγάλη αυτή ψηφιακή ευκολία δεν έχει γίνει ακόμη τόσο γνωστή όσο θα έπρεπε, μας γεμίζει ευθύνη να την επικοινωνήσουμε περισσότερο και καλύτερα, καθώς δίνει την ευκαιρία σε κάθε πολίτη να βρει άμεσα την ιατρική ειδικότητα που θέλει, στο χρόνο που θέλει, με πολλές επιλογές, είτε μέσω του https://www.finddoctors.gov.gr/ είτε μέσω της mobile εφαρμογής my health app.

Στην αναζήτηση που έκανα πριν λίγο για καρδιολόγο μου δόθηκε η δυνατότητα να κλείσω ραντεβού ακόμη και σήμερα το απόγευμα, με πολλές ακόμη επιλογές και για τις αμέσως επόμενες μέρες.

Η εικόνα του μέλλοντος από το σύστημα Υγείας που είδαμε κατά την εθνική εκστρατεία εμβολιασμού στη διάρκεια της πανδημίας, γίνεται πλέον μέρα με τη μέρα βίωμα της καθημερινότητάς μας.

Η υγεία αλλάζει προς το καλύτερο για όλες και όλους μας. Μένουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν. Όμως, η εικόνα κατάρρευσης, στασιμότητας και εγκατάλειψης του ΕΣΥ που κάποιοι επίμονα θέλουν να επιβάλλουν δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

