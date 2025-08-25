Βουλή: Στο γραφείο του Πρωθυπουργού διαβιβάζεται το αίτημα Ανδρουλάκη για προ ημερησίας για την Παλαιστίνη

Στο γραφείο του Πρωθυπουργού διαβιβάζει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, το αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, για διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για την κατάσταση στην Παλαιστίνη.

Σε σχετική ενημέρωση προς τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο κ. Κακλαμάνης είπε ότι με βάση τον Κανονισμό της Βουλής υπάρχει ένας μήνας προθεσμία. Τόνισε, επίσης, ότι υπάρχει θέμα διατύπωσης στο αίτημα και ότι η Βουλή δεν μπορεί να εκδώσει ψήφισμα. Όπως σημείωσε, ειδική απόφαση είχε πάρει η Βουλή το 2015.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχετικά με τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Κακλαμάνης είπε ότι μίλησε με ορισμένους συναδέλφους, και ότι συμφωνούν να αρχίσουν μετά τη ΔΕΘ. Ενημέρωσε, δε, ότι έχει σταλεί η επιστολή στα κοινοβουλευτικά κόμματα για ορισμό μελών στην Εξεταστική Επιτροπή και ότι έχουν απαντήσει όλα πλην ενός.