Καρέ καρέ η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 38 επιβατών του οδοντωτού – Δείτε ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ταλαιπωρία υπέστησαν οι 38 επιβάτες του οδοντωτού, το μεσημέρι της Κυριακής (24/8), καθώς η αμαξοστοιχία 1336 που εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Τρικλιά λόγω τεχνικού προβλήματος.

Οι επιβάτες περίμεναν εγκλωβισμένοι στο συρμό για περισσότερες από 4 ώρες και χρειάστηκε να ενεργοποιηθεί ειδικό τμήμα της 6ης ΕΜΑΚ, προκειμένου να φτάσουν με ασφάλεια στο Διακοπτό.

Σε ανακοίνωσή της, η Hellenic Train ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι διερευνά τα αίτια του περιστατικού.

Η ιστοσελίδα apohxos.gr δημοσιεύει φωτογραφίες και βίντεο από την επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβατών του οδοντωτού: