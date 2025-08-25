Καρέ καρέ η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 38 επιβατών του οδοντωτού – Δείτε ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Καρέ καρέ η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 38 επιβατών του οδοντωτού – Δείτε ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ταλαιπωρία υπέστησαν οι 38 επιβάτες του οδοντωτού, το μεσημέρι της Κυριακής (24/8), καθώς η αμαξοστοιχία 1336 που εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Τρικλιά λόγω τεχνικού προβλήματος.

Οι επιβάτες περίμεναν εγκλωβισμένοι στο συρμό για περισσότερες από 4 ώρες και χρειάστηκε να ενεργοποιηθεί ειδικό τμήμα της 6ης ΕΜΑΚ, προκειμένου να φτάσουν με ασφάλεια στο Διακοπτό.

Σε ανακοίνωσή της, η Hellenic Train ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι διερευνά τα αίτια του περιστατικού.

Η ιστοσελίδα apohxos.gr δημοσιεύει φωτογραφίες και βίντεο από την επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβατών του οδοντωτού:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο Άκης Σκέρτσος έκλεισε αυθημερόν ραντεβού με καρδιολόγο μέσω της εφαρμογής Finddoctors

Οι τροφές που μειώνουν κατά 36% τον κίνδυνο για καρκίνους στο πεπτικό σύστημα, σύμφωνα με νέα μελέτη

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Σε δημόσια διαβούλευση το νέο εργασιακό νομοσχέδιο – Όλες οι λεπτομέρειες

Τσάπαλος: Μόνιμες φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ

Apple iOS 26: Αλλάζει το CarPlay – Αυτά είναι τα 4 πιο ανατρεπτικά νέα χαρακτηριστικά

Τεστ προσωπικότητας: Η πέτρα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν έχετε την τάση να βοηθάτε τους άλλους
περισσότερα
14:46 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Μύκονος: Βίντεο με τους 4 διαρρήκτες που άνοιγαν καταλύματα τουριστών – Κινούνταν με γουρούνες, έκρυβαν τα κλοπιμαία σε βράχια

Δωμάτια ξενοδοχείων, τουριστικά καταλύματα και σπίτια σε περιοχές της Μυκόνου «άνοιγαν» τέσσερ...
14:06 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη – Οι Περιφέρειες σε «πορτοκαλί» συναγερμό

Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αρμόδιες αρχές καθώς αύριο, Τρίτη 26 Αυγούστου 2025, προβλέπεται π...
13:36 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Ομόνοια: Έκρυβε κλοπιμαία σε μίνι μάρκετ που λειτουργούσε ως «βιτρίνα» – Κατασχέθηκαν χρυσές αλυσίδες και πάνω από 12.000 ευρώ

Στη σύλληψη ενός 35χρονου αλλοδαπού, ο οποίος έκρυβε κλοπιμαία σε μίνι μάρκετ που λειτουργούσε...
13:04 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Ερμιονίδα: Συνελήφθη ηλικιωμένος που έσερνε σκύλο με το αυτοκίνητό του και τον σκότωσε

Ένα άκρως σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε σε κοινότητα του δήμου της Ερμιονίδας...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο