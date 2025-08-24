Hellenic Train: Ταλαιπωρία για 38 επιβάτες λόγω τεχνικού προβλήματος σε τρένο στο δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Hellenic Train

Ταλαιπωρία για 38 επιβάτες της Hellenic Train, καθώς η αμαξοστοιχία 1336, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Τρικλιά λόγω τεχνικού προβλήματος..

Στο σημείο μετέβη εφεδρικός συρμός όπου μεταβιβάστηκαν οι επιβάτες για επιστρέψουν στο Διακοπτό.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα, στις 15:27, η αμαξοστοιχία 1336, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Τρικλιά λόγω τεχνικού προβλήματος.

Άμεσα κινητοποιήθηκε εφεδρικός συρμός, ο οποίος μετέβη στο σημείο. Οι 38 επιβάτες πρόκειται να μεταφερθούν από την ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία στον συρμό βοηθείας, υπό την επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η άφιξη της οποίας αναμένεται. Ο συρμός βοηθείας θα επιστρέψει στο Διακοπτό με τους 38 επιβάτες.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια του περιστατικού και ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των δρομολογίων στη γραμμή Διακοπτό– Καλάβρυτα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ: Η πολύωρη χρήση των Social Media ξηραίνει τον κόλπο σας – Τι αναφέρει αποκαλυπτική μελέτη

Harvard: Τι κάνουν στα 50 όσοι είναι ευτυχισμένοι και υγιείς στα 80

Πόθεν Έσχες 2025: Ποιοι είναι υπόχρεοι – Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή του

Καραγκούνης: Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών έχει τεράστιο κόστος για τον προϋπολογισμό, όμως θα συνεχίσουμε

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 24 δευτερόλεπτα;

Σφάλμα των Windows μπλοκάρει τη λειτουργία «Επαναφορά του υπολογιστή μου» – Τι να κάνετε
περισσότερα
18:12 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Φωτιά σε δασική έκταση στο Μακροχώρι Καστοριάς – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (24/8) σε δασική έκταση στην περιοχή του Μακροχωρίου...
17:32 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Σε εξέλιξη η επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου – Αυξημένη η κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι της Κυριακής (24/8) η επιστροφή των αδειούχων του Α...
17:26 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω» είπε στην κόρη του ο 40χρονος – Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση

«Κατάλαβα το λάθος μου… Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω», φέρεται να είπε στην μεγαλύτερη κόρη το...
16:18 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αγορά Θεσπρωτίας – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Αγορά Θεσπρωτίας. Στ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο