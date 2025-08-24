Open: Πρεμιέρα αύριο για τη νέα καθημερινή ενημερωτική ζώνη

Αρχίζει την Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 το καθημερινό ραντεβού με την ανεξάρτητη και αξιόπιστη ενημέρωση στο Open.

Στις 06:00 το πρωί η «καρδιά» της ενημέρωσης «χτυπά» σε «Ώρα Ελλάδος».

Ο Μάνος Νιφλής και ο Γιάννης Κολοκυθάς, συγκροτούν δίδυμο συνέχειας και ανανέωσης, συζητούν, αναλύουν και σχολιάζουν με χιούμορ την ειδησεογραφία μαζί με τους πρωταγωνιστές της.

Στις 10:00 το ΟΡΕΝ θα βρίσκεται παντού. Ο Νίκος Στραβελάκης και η Μίνα Καραμήτρου με την κάμερα της εκπομπής «10 Παντού» θα ενημερώνουν ζωντανά για ό,τι συμβαίνει, όπου συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Στις 15:45 είναι ώρα για «Καθαρές κουβέντες». Ο Σπύρος Χαριτάτος και η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, με καθαρό τρόπο και τολμηρό λόγο, αποκαλύπτουν όσα κρύβονται πίσω από τις γραμμές των γεγονότων.