Δημήτρης Κωνσταντάρας: Συγκινεί το «αντίο» του Γιώργου Λιάγκα – «Δάσκαλε σ’ ευχαριστώ για όλα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Γιώργος Λιάγκας

Θλίψη σκόρπισε στο Πανελλήνιο η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Κυριακής (24/8) σε ηλικία 79 ετών. Ο γνωστός δημοσιογράφος, πολιτικός και συγγραφέας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια.

Ο Γιώργος Λιάγκας, αποχαιρέτησε τον δάσκαλό του με μια συγκινητική ανάρτηση στην οποία έγραψε: «Δάσκαλε, σ’ ευχαριστώ για την ευκαιρία, σ’ ευχαριστώ για όλα. Ένας γελαστός, καλός και θετικός άνθρωπος έφυγε. Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη και εκτίμηση. Συλλυπητήρια στην οικογένεια. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Δείτε την ανάρτησή του:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ: Η πολύωρη χρήση των Social Media ξηραίνει τον κόλπο σας – Τι αναφέρει αποκαλυπτική μελέτη

Harvard: Τι κάνουν στα 50 όσοι είναι ευτυχισμένοι και υγιείς στα 80

Πόθεν Έσχες 2025: Ποιοι είναι υπόχρεοι – Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή του

Καραγκούνης: Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών έχει τεράστιο κόστος για τον προϋπολογισμό, όμως θα συνεχίσουμε

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 24 δευτερόλεπτα;

Σφάλμα των Windows μπλοκάρει τη λειτουργία «Επαναφορά του υπολογιστή μου» – Τι να κάνετε
περισσότερα
17:58 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Μπέσσυ Αργυράκη για Δημήτρη Κωνσταντάρα: «Ήσουν ο πρώτος άνθρωπος που με πίστεψες – Σ’ ευχαριστώ για όλα»

Με μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook αποχαιρέτησε τον Δημήτρ...
12:08 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Άρης Κουρκουμέλης: Ονειρεμένος γάμος στην Κεφαλονιά πριν από την υπουργοποίησή του στις ΗΠΑ – Διπλή χαρά για τις οικογένειες

Ο γάμος του νέου υφυπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Άρη (Αριστείδη) Κουρκουμέλη, με τη Μ...
11:16 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Βασίλης Καρράς: Η πραγματική ιστορία για το πώς γράφτηκε το τραγούδι «Απ’ τον Βορρά μέχρι τον Νότο»

Ο στιχουργός, Γιάννης Μαλλιάς, σε βίντεο που ανέβασε χθες (23/8) στον προσωπικό του λογαριασμό...
06:17 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Δούκισσα Νομικού: Το ταξίδι στη Νέα Υόρκη για δεύτερη φορά μέσα στο καλοκαίρι – ΦΩΤΟ

Η Δούκισσα Νομικού φαίνεται πως έχει μεγάλη αδυναμία στη Νέα Υόρκη, καθώς μέσα σε διάστημα μόλ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο