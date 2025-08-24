Δημήτρης Κωνσταντάρας: Συγκινεί το «αντίο» του Γιώργου Λιάγκα – «Δάσκαλε σ’ ευχαριστώ για όλα»

Θλίψη σκόρπισε στο Πανελλήνιο η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Κυριακής (24/8) σε ηλικία 79 ετών. Ο γνωστός δημοσιογράφος, πολιτικός και συγγραφέας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια.

Ο Γιώργος Λιάγκας, αποχαιρέτησε τον δάσκαλό του με μια συγκινητική ανάρτηση στην οποία έγραψε: «Δάσκαλε, σ’ ευχαριστώ για την ευκαιρία, σ’ ευχαριστώ για όλα. Ένας γελαστός, καλός και θετικός άνθρωπος έφυγε. Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη και εκτίμηση. Συλλυπητήρια στην οικογένεια. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Δείτε την ανάρτησή του: