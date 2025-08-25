Μύκονος: Βίντεο με τους 4 διαρρήκτες που άνοιγαν καταλύματα τουριστών – Κινούνταν με γουρούνες, έκρυβαν τα κλοπιμαία σε βράχια

Δωμάτια ξενοδοχείων, τουριστικά καταλύματα και σπίτια σε περιοχές της Μυκόνου «άνοιγαν» τέσσερις διαρρήκτες αλβανικής καταγωγής, που συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας του νησιού.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, τα μέλη της σπείρας είχαν πραγματοποιήσει 10 διαρρήξεις και 3 απόπειρες διάρρηξης, το διάστημα από 6 έως 20 Αυγούστου, με την λεία τους να αγγίζει τις 138.000 ευρώ.

Οι διαρρήκτες δρούσαν πάντα τις βραδινές ώρες, ανοίγοντας καταλύματα όπου διέμεναν τουρίστες στις περιοχές Ελιά, Χάλαρα, Αγράρι, Ληνώ, Παράγκα και Σκαλάδο. Έφταναν στους στόχους τους, με νοικιασμένες γουρούνες κι αφού παραβίαζαν τα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες, εισέρχονταν στο εσωτερικό και αφαιρούσαν ό,τι πολύτιμο έβρισκαν.

Αφού άρπαζαν χρήματα, κοσμήματα, ρούχα, υποδήματα και επώνυμα αξεσουάρ, έκρυβαν μέρος των κλοπιμαίων στις σχισμές βράχων, που χρησιμοποιούσαν ως «καβάντζες».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο κατάλυμα που διέμεναν προσωρινά, βρέθηκαν ρολόγια, σκουλαρίκια, επώνυμα αξεσουάρ, ρούχα, υποδήματα, 3.395 ευρώ, δολάρια ΗΠΑ, ελβετικά φράγκα, τα ρούχα και τα γάντια που φορούσαν όταν έκαναν τις κλοπές, και τέσσερα κινητά τηλέφωνα. Αρκετά από τα κλοπιμαία αποδόθηκαν στους δικαιούχους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν. Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη τους αξιοποιώντας υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.