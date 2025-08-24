Μύκονος: Συμμορία με «γουρούνες» λεηλατούσε τουριστικά καταλύματα – Τις 130.000 ευρώ άγγιζε η λεία τους 

Μέλη συμμορίας που κινούνταν με γουρούνες στη Μύκονο, είχαν κάνει τουλάχιστον 10 κλοπές σε τουριστικά καταλύματα, αρπάζοντας αντικείμενα αξίας 130.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το Star, πρόκειται για 4 άνδρες αλβανικής καταγωγής ηλικίας από 20 έως και 36 ετών. Παρίσταναν τους τουρίστες, είχαν νοικιάσει τις γουρούνες ώστε να κυκλοφορούν άνετα και να μη δίνουν στόχο, κυρίως βραδινές ώρες.

Πήγαιναν σε πολυσύχναστες περιοχές και στόχευαν πολυτελή τουριστικά καταλύματα. Έμπαιναν μέσα και έκλεβαν χρυσαφικά, κοσμήματα, ακριβά ρολόγια. Στη συνέχεια πήγαιναν και τα έθαβαν σε οικόπεδα, μαζί με τα διαρρηκτικά τους εργαλεία για να μη δώσουν στόχο.

Ευτυχώς, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν, με τουλάχιστον 10 περιπτώσεις να έχουν εξιχνιαστεί, ενώ άλλες 3 αποδείχθηκαν ως απόπειρες από την συγκεκριμένη συμμορία.

 

