Κίνηση στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους – Αύξηση κατά 4,58% σε σχέση με το 2024

κοινωνία

Αυτοκινητόδρομος Πάτρα - Πύργος

Η κυκλοφορία το πρώτο επτάμηνο του 2025 στους αυτοκινητόδρομους της χώρας κατέγραψε συνολική αύξηση 4,58% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της οδικής κινητικότητας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Για παράδειγμα, στην Ολυμπία Οδό, η κυκλοφορία το πρώτο επτάμηνο του έτους αυξήθηκε κατά 4,04%. Η κινητικότητα διατηρείται αυξημένη και μέσα στον Αύγουστο, με τα διαθέσιμα στοιχεία να δείχνουν ετήσια άνοδο της τάξης του 3,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, γεγονός που επιβεβαιώνει πως ακόμη και στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, οι οδικές υποδομές ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες μετακίνησης.

Παράλληλα, σημαντική παραμένει η συνεισφορά των ίδιων των αυτοκινητοδρόμων στην οδική ασφάλεια, μέσα από τη ραγδαία τεχνολογική πρόοδο όπως για παράδειγμα το Smart Tunnel Monitoring και την ψηφιακή εμπειρία του Olympia Pass της Ολυμπίας Οδού. Όλα αυτά συνθέτουν ένα περιβάλλον μετακίνησης που δεν είναι μόνο πιο ασφαλές, αλλά και προσφέρει στον οδηγό μια ξεχωριστή εμπειρία. Το ταξίδι πλέον δεν περιορίζεται απλά στην μετάβαση. Από την πρώτη είσοδο στον αυτοκινητόδρομο μέχρι και την τελική έξοδο, ο δρόμος γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της ταξιδιωτικής εμπειρίας, ένας κρίκος που ενώνει με ασφάλεια, άνεση και αξιοπιστία.

Το ίδιο αίσθημα συνεχίζεται και στο νέο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου που δόθηκε στην κυκλοφορία την 1η Αυγούστου. Από τον πρώτο μήνα λειτουργίας του, έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα στις οδικές μετακινήσεις στη Δυτική Πελοπόννησο, ενισχύοντας τόσο την τουριστική ανάπτυξη όσο και την προσβασιμότητα στις ευρύτερες περιοχές. Η μέση ημερήσια κυκλοφορία, ανέρχεται περίπου σε 6.000 οχήματα ανά κατεύθυνση στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας και περίπου τα 3.200 οχήματα στην περιοχή του Πύργου.

