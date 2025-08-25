Γεραπετρίτης: «Η περίοδος της παθητικότητας πέρασε» – Τι είπε για Τουρκία και Λιβύη

Συνέντευξη στην εκπομπή «10 παντού», στην τηλεόραση του OPEN έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Να σκεφτούμε πού ήμασταν με την Τουρκία πριν από μερικά χρόνια; Να θυμηθούμε τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου, τους χιλιάδες παράτυπους μετανάστες; Σήμερα ποια είναι η κατάσταση; Δεν είμαστε αφελείς, να περιμένουμε μέσα σε δύο χρόνια να αλλάξει η πολιτική 50 ετών», τόνισε αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σχολιάζοντας τις παρεμβάσεις Σαμαρά και Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε «δεν έχω αλλάξει τη ρητορική μου, ούτε κατ ελάχιστον.(…) Η ρητορική μας είναι ξεκάθαρη: Επιδιώκουμε με την Τουρκία λειτουργική σχέση, ώστε να μπορούμε να μην έχουμε κρίσεις, αναγνωρίζοντας τα θεμελιώδη προβλήματα. Η Τουρκία έχει συγκεκριμένη στρατηγική. Δεν περίμενα πως θα εγκαταλείψει τη θεωρία της Γαλάζιας Πατρίδας. Χωρίς καμία απολύτως παραχώρηση, χωρίς συζήτηση για την κυριαρχία μας, χωρίς διάθεση κατευνασμού, σήμερα η θέση της Ελλάδας είναι καλύτερη από τη θέση της Ελλάδας που παρέλαβα».

«Σέβομαι την πορεία των δύο πρώην πρωθυπουργών, μπορούν να διατηρούν τις θέσεις τους. Εγώ εφαρμόζω των εξωτερική πολιτική που αποφασίζεται από τον Πρωθυπουργό και το ΚΥΣΕΑ και θεωρώ πως αυτή η πολιτική είναι προς όφελος της πατρίδας. Πρέπει να δεχθούμε ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που δεν είχαν ληφθεί στο παρελθόν -αναφέρομαι στην αντιπολίτευση που έχει κυβερνήσει» υπογράμμισε.

 

«Η Γαλάζια Πατρίδα, η αποστρατικοποίηση, είναι θεωρίες που σταδιακά δημιουργήθηκαν από τη δεκαετία του 90. Δεν έχω δει τα τελευταία δύο χρόνια την Τουρκία να αναβαθμίζει τις διεκδικήσεις της. Σήμερα η πατρίδα μου έχει ισχυρότατο λόγο στο διεθνές περιβάλλον, συνομιλεί με όλους στο ΣΑ του ΟΗΕ, έχει ισχυρότατα ερείσματα σε όλες τις συμμαχικές χώρες», συνέχισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, σημείωσε: «Η μόνη κυβέρνηση μετά από 50 χρόνια που τόλμησε να καταγράψει τα απώτατα όρια της υφαλοκρηπίδας στον ΟΗΕ και σε Ευρωπαϊκά Όργανα, είναι η δικιά μας».

«Η περίοδος της παθητικότητας πέρασε. Θα βγαίνουμε και ας υπάρχουν αντιδράσεις. Η πόντηση του καλωδίου είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και θα συνεχιστεί κανονικά. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας, θα μετρηθούμε στο πεδίο. Η θέση μας είναι πως η έρευνα και η πόντηση ηλεκτρικών καλωδίων απορρέει από το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να παρεμποδιστεί. Εάν η Τουρκία θεωρεί ότι αυτό το έργο, θα αναλάβει το τίμημά της. Η Ελλάδα δεν θα ετεροκαθοριστεί», είπε ο κ. Γεραπετρίτης και συνέχισε: «Έχουμε αυτόνομη εξωτερική πολιτική και μια ισχυρή άμυνα που την έχουμε ενισχύσει».

Απαντώντας δε σε ερώτηση για την αντίδραση της Ελλάδας σε πιθανή παρεμπόδιση από τουρκικά πολεμικά πλοία, ο υπουργός σημείωσε πως «θα ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Έχουμε έτοιμα όλα τα δυνητικά σενάρια. (…) Δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε κανένα δικαίωμα που απορρέει από το διεθνές δίκαιο, υπό οποιαδήποτε συνθήκη».

