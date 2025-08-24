Γεραπετρίτης: Όχι σε γεωπολιτικό πλειστηριασμό – Η Ελλάδα θα επιμείνει στο απαραβίαστο των συνόρων της Ουκρανίας

Enikos Newsroom

πολιτική

Γιώργος Γεραπετρίτης

«Από την πρώτη μέρα του πολέμου ότι η χώρα μας διατηρεί αταλάντευτη στάση υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας της αμυνόμενης Ουκρανίας», επισημαίνει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Απογευματινή της Κυριακής» για τη θέση της Ελλάδας στο Ουκρανικό.

«Η Ελλάδα ως στάση Αρχής, θα επιμείνει στην βασική θέση της για καθολική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και του απαραβίαστου των συνόρων κάθε κράτους. Δεν πρόκειται να προτάξουμε τυχόν εφήμερα συναλλακτικά οφέλη έναντι της αρχιτεκτονικής ασφάλειας που διαμορφώθηκε μεταπολεμικά από το Διεθνές δίκαιο, συμμετέχοντας σε έναν γεωπολιτικό πλειστηριασμό», είπε χαρακτηριστικά.

Καταλήγει λέγοντας ότι «η εξωτερική πολιτική θέλει γνώση και περίσκεψη και όχι ρηχότητα και καιροσκοπισμό». Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ακόμη ότι η χώρα μας δεν θα στείλει στρατεύματα στην μεταπολεμική Ουκρανία.

