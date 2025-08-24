Δωδεκάνησα: 68 μετανάστες σε μία ημέρα – Οι 38 εντοπίστηκαν σε τουριστική παραλία στη Ρόδο 

Εκμεταλλευόμενοι τον καλό καιρό, οι διακινητές από τα απέναντι Τουρκικά παράλια, συνεχίζουν την μετακίνηση και προς μεταναστών. Χθες εντοπίστηκαν εξήντα οκτώ μετανάστες -τριάντα σε Σύμη και τριάντα οκτώ στη Ρόδο– και μάλιστα σε τουριστική παραλία γεμάτη λουόμενους. Από το Αζερμπαιζάν και το Αφγανιστάν οι διακινητές τους.

Συγκεκριμένα χθες Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα ύποπτο ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις ανατολικές ακτές της Σύμης. Στο σημείο μετέβη και έτερο ΠΛΣ, όπου εντόπισαν το Τ/Χ σκάφος να αποβιβάζει τους αλλοδαπούς στην ακτή και έπειτα να προσπαθεί να διαφύγει προς τις έναντι τουρκικές ακτές.

Ακολούθησε καταδίωξη από το ΠΛΣ με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του Τ/Χ σκάφους και τη σύλληψη του 45χρονου αλλοδαπού διακινητή (υπήκοος Αζερμπαϊτζάν), ο οποίος μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Σύμης και συνελήφθη. Στη συνέχεια, στελέχη της Λιμενικής Αρχής διενήργησαν έρευνες στη χερσαία περιοχή Φανερωμένης ν. Σύμης, όπου εντοπίστηκαν τριάντα αλλοδαποί (12 άνδρες, 8 γυναίκες και 10 ανήλικους), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σύμης. Κατά δήλωσή τους, οι αλλοδαποί είχαν εκκινήσει τις βραδινές ώρες την 22.08.25 από την περιοχή Μαρμαρίδα Τουρκίας καταβάλλοντας για την μεταφορά τους στην Ελλάδα το χρηματικό ποσό των 4.500 ευρώ έκαστος.

Από το Λιμεναρχείο Σύμης που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το ταχύπλοο σκάφος.

Τριάντα οκτώ μετανάστες σε τουριστική παραλία στη Ρόδο

Το ίδιο σκηνικό και στη Ρόδο. Χθες περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα ιστιοφόρο σκάφος (Ι/Φ) να αποβιβάζει αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε βραχώδη περιοχή πλησίον της θαλάσσιας περιοχής Στεγνών ν. Ρόδου. Ο 42χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Αφγανιστάν) χειριστής του σκάφους, συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο λιμάνι Μανδρακίου Ρόδου.

Στη συνέχεια, στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με τη συνδρομή στελεχών του Α.Τ., διενήργησαν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, όπου εντόπισαν τριάντα οκτώ αλλοδαπούς (15 άνδρες, 16 γυναίκες και 17 ανήλικους), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη Λιμενική Αρχή της Ρόδου.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, ενώ το Ι/Φ σκάφος βυθίστηκε λόγω εισροής υδάτων.

