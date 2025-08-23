Σύμη: Συνελήφθη διακινητής μεταναστών ύστερα από καταδίωξη

Το πρωί του Σαββάτου 23 Αυγούστου, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, που βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ύποπτο ταχύπλοο να κατευθύνεται με μεγάλη ταχύτητα προς τις ανατολικές ακτές της Σύμης. Στο σκάφος επέβαιναν αλλοδαποί, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.

Στην περιοχή κατέφθασε και δεύτερο περιπολικό, το οποίο εντόπισε το ταχύπλοο την ώρα που αποβίβαζε μετανάστες στην ακτή, προτού επιχειρήσει να διαφύγει προς τις τουρκικές ακτές. Ακολούθησε καταδίωξη, με τους λιμενικούς να καταφέρνουν την ακινητοποίηση του σκάφους και τη σύλληψη του 45χρονου διακινητή, υπηκόου Αζερμπαϊτζάν. Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Σύμης, όπου και παραδόθηκε στα στελέχη του Λιμεναρχείου.

Την ίδια ώρα, οι λιμενικοί πραγματοποίησαν έρευνες στη χερσαία περιοχή της Φανερωμένης στη Σύμη, όπου εντοπίστηκαν 30 μετανάστες – δώδεκα άνδρες, οκτώ γυναίκες και δέκα ανήλικοι – οι οποίοι είχαν μόλις αποβιβαστεί από το ταχύπλοο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, είχαν ξεκινήσει το βράδυ της 22ας Αυγούστου από την περιοχή της Μαρμαρίδας στην Τουρκία, πληρώνοντας ο καθένας το ποσό των 4.500 ευρώ για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Από το Λιμεναρχείο Σύμης, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το σκάφος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία για τη διερεύνηση της υπόθεσης.