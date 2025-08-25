Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Ένα σπάνιο και ανησυχητικό περιστατικό με σαρκοφάγο παράσιτο καταγράφηκε στις ΗΠΑ, καθώς οι υγειονομικές αρχές επιβεβαίωσαν το πρώτο ανθρώπινο κρούσμα – το άτομο ταξίδεψε από την Κεντρική Αμερική.

Το υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ (HHS) ανακοίνωσε την Κυριακή ότι καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα του παρασίτου «New World screwworm» σε άνθρωπο, ο οποίος είχε ταξιδέψει σε χώρα όπου ενδημεί η έξαρση.

Όπως δήλωσε μέσω email στο Reuters ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Andrew G. Nixon, «η υπόθεση, η οποία διερευνήθηκε από το υπουργείο Υγείας της Πολιτείας Μέριλαντ και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), επιβεβαιώθηκε από το CDC στις 4 Αυγούστου και αφορούσε έναν ασθενή που επέστρεψε από ταξίδι στο Ελ Σαλβαδόρ».

Προηγουμένως, το Reuters είχε μεταδώσει πως πηγές της βιομηχανίας βοδινού κρέατος ανέφεραν ότι το CDC είχε επιβεβαιώσει κρούσμα του παρασίτου σε άνθρωπο στο Μέριλαντ, ο οποίος είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ από τη Γουατεμάλα.

Ο Nixon δεν σχολίασε τη διαφορά στις πληροφορίες για την προέλευση του ταξιδιώτη. «Ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία στις ΗΠΑ από αυτή την εισαγωγή είναι πολύ χαμηλός», σημείωσε.

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής κανένα κρούσμα σε ζώα για το τρέχον έτος, ωστόσο οι διαφορετικές εκδοχές ανάμεσα στις κυβερνητικές πηγές και τις πηγές της βιομηχανίας για το περιστατικό αναμένεται να εντείνουν την ανησυχία στον κλάδο των κτηνοτρόφων, των παραγωγών βόειου κρέατος και των εμπόρων ζώων.

Η ανησυχία αφορά πιθανές εξάρσεις στις ΗΠΑ, καθώς το παράσιτο έχει εξαπλωθεί βόρεια από την Κεντρική Αμερική και το νότιο Μεξικό.

Μύγες για την καταπολέμηση του σαρκοφάγου παράσιτου

Η επιβεβαίωση του περιστατικού από την κυβέρνηση έρχεται λίγο μετά την επίσκεψη της υπουργού Γεωργίας των ΗΠΑ, Brooke Rollins, στο Τέξας, όπου ανακοίνωσε σχέδια για την κατασκευή μονάδας παραγωγής στείρων μυγών, στο πλαίσιο των προσπαθειών καταπολέμησης του παρασίτου.

Το υπουργείο Γεωργίας έχει εκτιμήσει ότι μια ενδεχόμενη έξαρση του «screwworm» θα μπορούσε να κοστίσει στην οικονομία του Τέξας, της μεγαλύτερης κτηνοτροφικής πολιτείας των ΗΠΑ, περίπου 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε απώλειες ζώων και ιατροφαρμακευτικές δαπάνες για τους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, στέλεχος της οργάνωσης Beef Alliance είχε στείλει την περασμένη εβδομάδα email σε δεκάδες επαγγελματίες του κλάδου, ενημερώνοντάς τους ότι το CDC είχε επιβεβαιώσει ανθρώπινο κρούσμα στο Μέριλαντ σε ταξιδιώτη από τη Γουατεμάλα.

Η κρατική κτηνίατρος της Νότιας Ντακότα, Beth Thompson, δήλωσε την Κυριακή στο Reuters ότι ειδοποιήθηκε για το ανθρώπινο κρούσμα στο Μέριλαντ την περασμένη εβδομάδα από άτομο με άμεση γνώση του περιστατικού.

«Το μάθαμε από άλλες πηγές και μετά έπρεπε να απευθυνθούμε στο CDC για να μας πουν τι συνέβαινε», σημείωσε. «Δεν ήταν καθόλου πρόθυμοι να δώσουν πληροφορίες. Μας παρέπεμψαν πίσω στην πολιτεία για να επιβεβαιώσει οτιδήποτε είχε συμβεί ή τι είχε βρεθεί σε αυτόν τον ταξιδιώτη».

Άλλη πηγή ανέφερε ότι οι κτηνίατροι από διάφορες πολιτείες ενημερώθηκαν για το ανθρώπινο κρούσμα στο Μέριλαντ κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με το CDC την περασμένη εβδομάδα, ενώ και αξιωματούχος της πολιτειακής κυβέρνησης του Μέριλαντ επιβεβαίωσε την ύπαρξη της υπόθεσης. Εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας του Μέριλαντ δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού.

Τι είναι το «New World screwworm»

Το παράσιτο screwworm είναι μύγα-παράσιτο που γεννά τα αυγά της σε πληγές οποιουδήποτε ζώου – ή ανθρώπου, όπως φαίνεται. Όταν εκκολαφθούν, εκατοντάδες προνύμφες χρησιμοποιούν τα αιχμηρά τους στόματα για να διεισδύσουν στη ζωντανή σάρκα, σκοτώνοντας τελικά τον ξενιστή αν δεν υπάρξει θεραπεία.

Η διαδικασία τροφοδοσίας τους μοιάζει με βίδα που βιδώνει σε ξύλο, γεγονός που έδωσε στο παράσιτο το όνομά του.

Τα screwworm μπορούν να αποβούν καταστροφικά για βοοειδή και άγρια ζώα, ενώ σπανίως προσβάλλουν ανθρώπους. Ωστόσο, σε περίπτωση που συμβεί, η μόλυνση μπορεί να είναι θανατηφόρα.

Η θεραπεία είναι δύσκολη και απαιτεί την αφαίρεση εκατοντάδων προνυμφών και τον πλήρη καθαρισμό των πληγών, αν και οι μολύνσεις είναι κατά κανόνα αντιμετωπίσιμες εφόσον διαγνωστούν έγκαιρα.

Στα email του στελέχους της Beef Alliance αναφερόταν ότι, λόγω των νόμων περί προστασίας της ιδιωτικότητας, δεν υπήρχαν άλλα διαθέσιμα στοιχεία για το θετικό ανθρώπινο κρούσμα του screwworm.

Σημειωνόταν επίσης ότι ο ασθενής έλαβε θεραπεία και εφαρμόστηκαν μέτρα πρόληψης στην πολιτεία. Ένα από τα email ανέφερε ότι το CDC όφειλε να αναφέρει το θετικό κρούσμα τόσο στις υγειονομικές αρχές του Μέριλαντ όσο και στον πολιτειακό κτηνίατρο, ενώ ενημερώθηκαν επίσης και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς στον αγροτικό τομέα.