Γυναικοκτονία στον Βόλο: Την Τρίτη η κηδεία της 36χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της

Με βουβή οδύνη και βαθιά συγκίνηση, η οικογένεια, οι φίλοι και οι συγγενείς ετοιμάζονται να πουν το «τελευταίο αντίο» στην 36χρονη Marjola Nakoleci, η οποία δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, την περασμένη Παρασκευή στον Βόλο, μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών του ζευγαριού.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Τρίτη 26 Αυγούστου 2025, στις 11:00 το πρωί, στο κοιμητήριο στον Βόλο, ενώ απόψε στις 21:00 θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή στο Funeral Home «Pacili», σύμφωνα με την ertnews.gr.

Η είδηση της δολοφονίας της 36χρονης προκάλεσε βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς επρόκειτο για ένα αγαπητό πρόσωπο, γνωστό για την καλοσύνη και τη ζεστασιά του. Η οικογένεια, συντετριμμένη, απευθύνει πρόσκληση σε όσους θέλουν να την αποχαιρετήσουν και να τιμήσουν τη μνήμη της.

Στον θώρακα το θανατηφόρο χτύπημα

Από θωρακική κάκωση που προκλήθηκε από τέμνον όργανο (εργαλείο ψησίματος που προσομοιάζει με μαχαίρι) επήλθε ο θάνατος της 36χρονης γυναίκας, η οποία δολοφονήθηκε από τον 40χρονο σύζυγό της, το πρωί της Παρασκευής, στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διέμενε η οικογένεια στον Βόλο.

Αυτό προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε σήμερα, στη σορό της άτυχης γυναίκας, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, ενώ διαπιστώθηκε επίσης -σύμφωνα με πληροφορίες- ότι στο σώμα της φέρει πολλαπλές, άλλες παρόμοιες κακώσεις.

Για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας διώκεται ο καθ’ ομολογία δολοφόνος της 36χρονης, που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου και αναμένεται να απολογηθεί αύριο Τρίτη στις 10:00 το πρωί.

Στο μεταξύ, δόθηκε παραγγελία από την εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.