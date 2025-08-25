Γυναικοκτονία στον Βόλο: Την Τρίτη η κηδεία της 36χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της

Enikos Newsroom

κοινωνία

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Την Τρίτη η κηδεία της 36χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της

Με βουβή οδύνη και βαθιά συγκίνηση, η οικογένεια, οι φίλοι και οι συγγενείς ετοιμάζονται να πουν το «τελευταίο αντίο» στην 36χρονη Marjola Nakoleci, η οποία δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, την περασμένη Παρασκευή στον Βόλο, μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών του ζευγαριού.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Τρίτη 26 Αυγούστου 2025, στις 11:00 το πρωί, στο κοιμητήριο στον Βόλο, ενώ απόψε στις 21:00 θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή στο Funeral Home «Pacili», σύμφωνα με την ertnews.gr.

Η είδηση της δολοφονίας της 36χρονης προκάλεσε βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς επρόκειτο για ένα αγαπητό πρόσωπο, γνωστό για την καλοσύνη και τη ζεστασιά του. Η οικογένεια, συντετριμμένη, απευθύνει πρόσκληση σε όσους θέλουν να την αποχαιρετήσουν και να τιμήσουν τη μνήμη της.

Στον θώρακα το θανατηφόρο χτύπημα

Από θωρακική κάκωση που προκλήθηκε από τέμνον όργανο (εργαλείο ψησίματος που προσομοιάζει με μαχαίρι) επήλθε ο θάνατος της 36χρονης γυναίκας, η οποία δολοφονήθηκε από τον 40χρονο σύζυγό της, το πρωί της Παρασκευής, στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διέμενε η οικογένεια στον Βόλο.

Αυτό προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε σήμερα, στη σορό της άτυχης γυναίκας, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, ενώ διαπιστώθηκε επίσης -σύμφωνα με πληροφορίες- ότι στο σώμα της φέρει πολλαπλές, άλλες παρόμοιες κακώσεις.

Για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας διώκεται ο καθ’ ομολογία δολοφόνος της 36χρονης, που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου και αναμένεται να απολογηθεί αύριο Τρίτη στις 10:00 το πρωί.

Στο μεταξύ, δόθηκε παραγγελία από την εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο Άκης Σκέρτσος έκλεισε αυθημερόν ραντεβού με καρδιολόγο μέσω της εφαρμογής Finddoctors

Οι τροφές που μειώνουν κατά 36% τον κίνδυνο για καρκίνους στο πεπτικό σύστημα, σύμφωνα με νέα μελέτη

ΔΥΠΑ: Από σήμερα Δευτέρα 25 Αυγούστου οι εγγραφές επιτυχόντων από το παράλληλο μηχανογραφικό στις 30 ΣΑΕΚ

«Σπίτι μου 3»: Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ για τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια

Οι μαύρες τρύπες που μετατρέπουν ύλη σε σκοτεινή ενέργεια θα μπορούσαν να λύσουν ακόμη ένα μεγάλο κοσμικό μυστήριο

Apple iOS 26: Αλλάζει το CarPlay – Αυτά είναι τα 4 πιο ανατρεπτικά νέα χαρακτηριστικά
περισσότερα
15:42 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Παξοί: Ελεύθεροι με όρους οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα – Αύριο η κηδεία της

Ελεύθεροι με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκαν οι γονείς της 4χρονης Αμέλια, ...
15:34 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Ζεφύρι: Βεντέτα πίσω από το άγριο επεισόδιο ξυλοδαρμού, ληστείας και πυρπόλησης οχήματος – Βίντεο ντοκουμέντο

Βεντέτα μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από το άγριο επεισόδιο που σημ...
15:29 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Φωτιά στη Σαλαμίνα – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (25/8) σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Αμπελάκια τη...
15:10 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο στον δήμο Αχαρνών

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο