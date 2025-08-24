Βελόπουλος για Μητσοτάκη: Μόνο ένας «σαδιστής» θα χαιρόταν όταν επιβάλλει τόσους φόρους

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Βελόπουλος για Μητσοτάκη: Μόνο ένας «σαδιστής» θα χαιρόταν όταν επιβάλλει τόσους φόρους

«Η “περηφάνια” Μητσοτάκη για το πρωτογενές πλεόνασμα που “υπερέβη τον στόχο κατά 1,2 δισ.”, ελέω της φοροληστρικής του πολιτικής, ξεπερνά τα όρια της “πρόκλησης”», υποστηρίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Μόνο ένας “σαδιστής” θα χαιρόταν όταν επιβάλλει τόσους φόρους, γεμίζοντας με δυστυχία την καθημερινότητα των πολιτών» προσθέτει.

 

O πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, εξαπέλυσε επίθεση στον πρωθυπουργό για το μεταναστευτικό. «Ο Μητσοτάκης κάνει λόγο για “επιτυχία στο μεταναστευτικό” την ώρα που οι ροές λαθρομεταναστών αυξάνονται και απελάσεις δεν γίνονται. Και μόνο που ο πρωθυπουργός αποφεύγει να αναφερθεί σε “εισβολή λαθρομεταναστών” και μιλάει για “αφίξεις μεταναστών”, λες και αναφέρεται σε “αφίξεις τουριστών” σε κάποιο αεροδρόμιο, αποδεικνύει το ψεύδος των λεγόμενων του» τονίζει.

«Οι δηλώσεις Μητσοτάκη για Ουκρανικό και Κύπρο προσκρούουν στην πραγματικότητα»

«Ο άνθρωπος που έστελνε όπλα από την Ελλάδα στην Ουκρανία αποψιλώνοντας την εθνική μας άμυνα, ο άνθρωπος που έβριζε τον Τραμπ και τον Πούτιν, σήμερα εμφανίζεται “υπερήφανος”, διότι σιγά – σιγά θα επιτευχθεί ειρήνη, αλλά μόνο μέσω του Τραμπ και του Πούτιν. Πραγματικά, εδώ δεν χωρά κανένα σχόλιο, διότι ακόμα και η επιστήμη αδυνατεί να εξηγήσει τι εννοεί ο Κ. Μητσοτάκης. Όσο για την αναφορά του στην Κύπρο, να του υπενθυμίσουμε ότι αυτός είναι που έστελνε όπλα στον Ζελένσκι, αλλά δεν έστειλε ούτε μία σφαίρα στην μαρτυρική Μεγαλόνησο. Είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης που αγκάλιαζε τον Ερντογάν και τον Τατάρ, την ώρα που οι κατοχικοί βάρβαροι άνοιγαν τα Βαρώσια και σήμερα απειλούν με ολοκληρωτική εισβολή την ελεύθερη Κύπρο. Ο άνθρωπος που προσπαθεί να παραλληλίσει την Ουκρανία με την Κύπρο, επέβαλε σκληρές κυρώσεις στην Ρωσία, αλλά αγωνίστηκε για την ολοκληρωτική άρση ακόμα και των προγενέστερων κυρώσεων κατά της Τουρκίας! Οι δηλώσεις Μητσοτάκη προσκρούουν στην πραγματικότητα και είναι αδύνατον να σχολιαστούν πολιτικά. Είναι πλέον αντικείμενο της επιστήμης, πιθανότατα της ιατρικής» αναφέρει ακόμη ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κατανομή 1,5 δισ. ευρώ του «Ελλάδα 2.0» σε 50 έργα του υπουργείου Υγείας

Orlando Bloom: Ποια θεραπεία έκανε για να απομακρύνει τα μικροπλαστικά από το σώμα του – Τελικά τα κατάφερε;

Το κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα συνεχίζεται: Στα ύψη οι τιμές για φρούτα, καφέ, ψάρια και βόειο κρέας – Ο παράγοντας της κλ...

Γεωργιάδης: Η κατανομή του κονδυλίου 1,5 δισ. για τα 50 έργα του υπουργείου Υγείας

Σφάλμα των Windows μπλοκάρει τη λειτουργία «Επαναφορά του υπολογιστή μου» – Τι να κάνετε

Πρωτοφανές τετραπλό αστρικό σύστημα θα μπορούσε να αποκαλύψει μυστικά των καφέ νάνων – «Παρέχει ένα μοναδικό κοσμικό εργαστ...
περισσότερα
16:49 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Γεραπετρίτης: Όχι σε γεωπολιτικό πλειστηριασμό – Η Ελλάδα θα επιμείνει στο απαραβίαστο των συνόρων της Ουκρανίας

«Από την πρώτη μέρα του πολέμου ότι η χώρα μας διατηρεί αταλάντευτη στάση υπέρ της εδαφικής ακ...
15:16 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Το ότι ο κύριος Μητσοτάκης ζει σε άλλη χώρα το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές

«Το ότι ο κύριος Μητσοτάκης ζει σε άλλη χώρα το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές. Φρόντισε στην...
10:32 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Λιβύη: Αναρτήθηκε η ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας στον ΟΗΕ – Τι αναφέρει

Η ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας, με την οποία η χώρα μας απαντάει και απορρίπτει τους ισχυρι...
10:09 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Μητσοτάκης: Κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας – Αρχή μας είναι τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες

Στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο