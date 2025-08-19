Βελόπουλος: Υιοθετεί ο πρωθυπουργός αυτά που λέει ο υπουργός του για το μεταναστευτικό;

«Όταν από το 2019 προτείναμε συγκεκριμένες λύσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, ο πρωθυπουργός μας αποκαλούσε “ψεκασμένους”. Σήμερα που ο ίδιος ο υπουργός του προσπαθεί να αντιγράψει τις προτάσεις της Ελληνικής Λύσης, τι έχει να πει ο Κ. Μητσοτάκης;», αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Θέτει το ερώτημα «Πότε έλεγε ο πρωθυπουργός αλήθεια και εάν αυτά που λέει ο υπουργός του (αντιγράφοντας τις προτάσεις της Ελληνικής Λύσης), τα υιοθετεί;» και καταλήγει: «Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις απαντήσεις του».

. ΔΤ: Απάντηση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου στις εξαγγελίες Πλεύρη για την παράνομη μετανάστευση Όταν από το 2019 προτείναμε συγκεκριμένες λύσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, ο πρωθυπουργός μας αποκαλούσε «ψεκασμένους». Σήμερα που ο… pic.twitter.com/mWSCBTV1QV — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) August 19, 2025

«Τα μόνα “μέτρα” που μπορεί να ανακοινώσει πλέον για την οικογένεια ο Μητσοτάκης είναι για “τον Χασάν, τη Φατμέ” και την “πολυπολιτισμική οικογένεια”»

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό, όσον αφορά το δημογραφικό και τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας

«Αφού ο πρωθυπουργός “πέτυχε” να τελειώνει η χώρα δημογραφικά και η ελληνική οικογένεια να αποτελεί είδος προς εξαφάνιση, τώρα σκοπεύει να ανακοινώσει μέτρα για την ελληνική οικογένεια. Τα μόνα “μέτρα” που μπορεί να ανακοινώσει πλέον για την οικογένεια ο Κ. Μητσοτάκης, είναι για “τον Χασάν, τη Φατμέ” και την “πολυπολιτισμική οικογένειά” που υπηρετεί και μάλιστα δηλώνει υπερήφανος για αυτό» σημείωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.