Μπάμπης Κωστούλας – Στέφανος Τζίμας: Για πρώτη φορά στην αποστολή της Μπράιτον για το Carabao Cup

Η ώρα για το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο πλησιάζει. Οι «Greek Guys» της Μπράιτον, το ελληνικό δίδυμο που έκανε φέτος το άλμα στην Premier League, μπαίνουν σταδιακά σε αγωνιστικούς ρυθμούς και μετά τη συμμετοχή τους με την U-21 μετρούν αντίστροφα για το πρώτο τους παιχνίδι με την ανδρική ομάδα.

Ο λόγος για τους Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανο Τζίμα, οι οποίοι θα συμπεριληφθούν για πρώτη φορά στην αποστολή της αγγλικής ομάδας, όπως επιβεβαίωσε ο προπονητής των «Γλάρων», Φαμπιάν Χουρζέλερ.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο Γερμανός τεχνικός αποκάλυψε πως οι δύο Έλληνες θα βρίσκονται στην αποστολή για τον αγώνα της Τετάρτης (27/8) απέναντι στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του Carabao Cup. Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να πάρουν χρόνο συμμετοχής, ώστε να αρχίσουν να βρίσκουν ρυθμό με την πρώτη ομάδα.

«Θα είναι και οι δύο στην αποστολή – μένει να δούμε πόσο χρόνο συμμετοχής θα πάρουν. Χρειάζονται λεπτά συμμετοχής για να πλησιάσουν περισσότερο την ομάδα. Πρέπει να αξιοποιούν κάθε προπόνηση για να προσαρμοστούν στην ένταση», τόνισε χαρακτηριστικά ο Χουρζέλερ για τους Κωστούλα και Τζίμα, που μετρούν πλέον αντίστροφα για το πρώτο τους επίσημο ντεμπούτο.