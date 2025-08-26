Θεσσαλονίκη: Επίθεση και ξυλοδαρμός 16χρονου από ομάδα ατόμων στην Καλαμαριά – Οπαδικά τα κίνητρα

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Σοβαρό οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε την Δευτέρα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης με θύμα έναν ανήλικο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 16.00, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 68, στην Καλαμαριά. Θύμα ήταν ένας ανήλικος 16χρονών που περπατούσε στο πεζοδρόμιο και φορούσε μπλούζα γνωστής ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα από 10 δίκυκλα επέστρεφαν, σύμφωνα με πληροφορίες από το αεροδρόμιο όπου υποδέχτηκαν νέο παίκτη επίσης γνωστής ομάδας της Θεσσαλονίκης, μεταξύ αυτών και ανήλικοι. Είδαν τον 16χρονο και σταμάτησαν όλοι μαζί και του επιτέθηκαν για να του πάρουν τη μπλούζα της ομάδας. Σύμφωνα με μαρτυρίες περίπου 10 άτομα χτύπησαν τον 16χρονο με γροθιές, λοστούς και κράνη μοτοσικλέτας.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ότι του έβγαλαν τη μπλούζα, αφού τον χτύπησαν αλλά δεν κατάφεραν να του την πάρουν. Ανέβηκαν στις μηχανές τους και εξαφανίστηκαν. Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες όπου λίγο αργότερα πήρε εξιτήριο, ενώ ο εισαγγελέας διέταξε ιατροδικαστική εξέταση.

Οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεση τους βίντεο από τη συμπλοκή Εξετάζονται τα βίντεο για να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

«Ένας κύριος προσπάθησε να τους χωρίσει, αλλά το παιδί το είχαν κάνει γεμάτο γραμμές, το είχαν χτυπήσει στην πλάτη. Το παιδί περπατούσε, φορούσε τη μπλούζα της ομάδας, του την έβγαλαν και τον ξυλοκόπησαν», όπως λέει αυτόπτης μάρτυρας στην ΕΡΤ.

