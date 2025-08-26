Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή – Τραυματίστηκε σοβαρά ο δικυκλιστής

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα της Τρίτης στο κέντρο της Πάτρας, στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Αράτου.

Σύμφωνα με το thebest.gr, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο, με αποτέλεσμα ο οδηγός της μηχανής, ηλικίας περίπου 50 ετών, να εκσφενδονιστεί και να καταλήξει στο πεζοδρόμιο.

Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά, ωστόσο είχε τις αισθήσεις του τη στιγμή που έφτασαν οι διασώστες. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση διερευνώνται από την Τροχαία Πατρών, που έχει αναλάβει την υπόθεση.