Στέφανος Τζίμας: Υπέγραψε στην Μπράιτον με ποσό ρεκόρ, ο Έλληνας επιθετικός

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με ανάρτησή του στο Twitter, επιβεβαίωσε ότι η μεταγραφή του Στέφανου Τζίμα στην Μπράιτον ολοκληρώθηκε οριστικά. Ο 19χρονος επιθετικός θα παραμείνει στη Νυρεμβέργη ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν, με την αγγλική ομάδα να καταβάλλει ποσό-ρεκόρ για την απόκτησή του.

Παρά το ενδιαφέρον ομάδων όπως η Φιορεντίνα, η Λίβερπουλ, η Τσέλσι και η Μπάγερν, αλλά και το σενάριο επιστροφής του στον ΠΑΟΚ, η Μπράιτον ήταν εκείνη που κινήθηκε αποφασιστικά και έφτασε σε συμφωνία για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο νεαρός ποδοσφαιριστής έχει ήδη περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και έχει υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα.

🚨⚪️🔵 Stefanos Tzimas to Brighton, here we go! Medical done and contract already signed.

Fee over £22m plus add-ons. Tzimas will stay at Nürnberg until June on loan, top signing for future.

Nürnberg director Olaf Rebbe signed him on initial cheap loan… now sold for over £22m. pic.twitter.com/jpxq5pLK2e

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2025