Επίσημη η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή: Ο Μπάμπης Κωστούλας ανακοινώθηκε από την Μπράιτον

Παίκτης της Μπράιτον είναι ο Μπάμπης Κωστούλας, καθώς υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον αγγλικό σύλλογο Η μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό ανακοινώθηκε επίσημα και αποτελεί τη μεγαλύτερη σε αξία μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία.

Ο ταλαντούχος άσος ξεχώρισε μέσα από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και, έπειτα από μία εντυπωσιακή πρώτη σεζόν ως βασικό στέλεχος στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, κέρδισε τη μεταγραφή στην Premier League. Η Μπράιτον εξασφάλισε την υπογραφή του για τα επόμενα πέντε χρόνια, με το συνολικό κόστος της συμφωνίας να ξεπερνά τα 60 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ολυμπιακός αναμένεται να εισπράξει περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους, ενώ διατηρεί και ποσοστό μεταπώλησης. Η μεταγραφή αυτή αποτελεί απόδειξη της ποιοτικής δουλειάς που γίνεται τα τελευταία χρόνια στις εγκαταστάσεις του συλλόγου στου Ρέντη, υπό την ηγεσία του Βαγγέλη Μαρινάκη.

«Με χαρά επιβεβαιώνουμε ότι ο Χαράλαμπος Κωστούλας θα ενταχθεί στον σύλλογο την 1η Ιουλίου έναντι αμοιβής που δεν γνωστοποιείται ακόμη, υπό την επιφύλαξη της ικανοποιητικής ολοκλήρωσης όλων των απαραίτητων ρυθμιστικών διαδικασιών. Ο 18χρονος επιθετικός του Ολυμπιακού θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με την Άλμπιον.

“You can call me Babis!” 😁🤳 pic.twitter.com/N8eJ9bWYpv



Ο προπονητής Φάμπιαν Χούρζελερ δήλωσε: «Ο Χαράλαμπος είναι ένας εξαιρετικός νεαρός παίκτης και είμαστε ενθουσιασμένοι που έρχεται στην Μπράιτον. Θέλει να παίξει στην Πρέμιερ Λιγκ και είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτά που μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Θα μας δώσει διαφορετικές επιθετικές επιλογές και ανυπομονούμε να τον βοηθήσουμε να προσαρμοστεί στο νέο του περιβάλλον».

Welcome to the Albion, Charalampos! 💙🤍 pic.twitter.com/xb8PJI6TbS

