Αεροπορική τραγωδία στην Ινδία: Το τελευταίο μήνυμα του πιλότου και οι συγκλονιστικές μαρτυρίες για την συντριβή – «Πτώματα παντού»

Ανείπωτη τραγωδία την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2025 στην Ινδία. Ένα Boeing 787 Dreamliner της Air India, στο οποίο επέβαιναν 242 άνθρωποι -230 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος- συνετρίβη λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από την πόλη Αχμενταμπάντ στα δυτικά της χώρας.

Όπως επιβεβαίωσε το βράδυ της Πέμπτης η Air India από την συντριβή σκοτώθηκαν 241 επιβαίνοντες και σώθηκε μόλις ένας άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε ζωντανός και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Ο επιζών καθόταν στη θέση 11Α.

Υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να ξεπεράσει τους 300, καθώς το Boeing 787 συνετρίβη πάνω σε κτίριο όπου στεγάζεται ξενώνας γιατρών.

UPDATE: Air India confirms that flight AI171, operating from Ahmedabad to London Gatwick on 12 June 2025, was involved in an accident.

The 12-year-old Boeing 787-8 aircraft departed from Ahmedabad at 1338 hrs, carrying 230 passengers and 12 crew.

The aircraft crashed shortly…

— Air India (@airindia) June 12, 2025