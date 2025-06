Τραγωδία στην Ινδία: Εντοπίστηκε ζωντανός επιβάτης του αεροσκάφους που συνετρίβη – «Όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα, όταν σηκώθηκα υπήρχαν πτώματα παντού γύρω μου»

«Θαύμα» στα συντρίμμια του Boeing 787 Dreamliner της Air India, που συνετρίβη λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από την πόλη Αχμενταμπάντ, δυτικά της χώρας.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, ένας επιβάτης βρέθηκε ζωντανός και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Ο επιζών καθόταν στη θέση 11Α.

«Εντοπίστηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται. Δεν μπορώ να πω τίποτα για τον αριθμό των νεκρών ακόμα, γιατί μπορεί να αυξηθεί με δεδομένο ότι η πτήση συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή», δήλωσε ο Αστυνομικός Διευθυντής του Αχμενταμπάντ, Γ.Σ. Μαλίκ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο μοναδικός επιζών είναι ο 40χρονος Βισβάς Κουμάρ Ραμές, ένας Βρετανο-Ινδός, που ζει στο Λονδίνο και βρισκόταν στο Αχμενταμπάντ, προκειμένου να επισκεφτεί την οικογένειά του. Ζει στο Λονδίνο τα τελευταία 20 χρόνια και είχε ταξιδέψει στην Ινδία με τον αδελφό του, ο οποίος επέβαινε, επίσης, στο αεροπλάνο.

«Τριάντα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και στη συνέχεια το αεροπλάνο συνετρίβη. Όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα», είπε ο Ραμές, μιλώντας στους Hindustan Times. Είπε ότι φέρει τραύματα από την πρόσκρουση, μώλωπες στο στήθος, τα μάτια και τα πόδια του, αλλά κατά τα άλλα έχει διαύγεια.

Ο Ραμές, ο οποίος είχε ακόμα την κάρτα επιβίβασής του, δήλωσε στους Hindustan Times: «Όταν σηκώθηκα, υπήρχαν πτώματα παντού γύρω μου. Φοβήθηκα. Σηκώθηκα και έτρεξα. Υπήρχαν κομμάτια του αεροπλάνου παντού γύρω μου. Κάποιος με άρπαξε και με έβαλε σε ένα ασθενοφόρο και με μετέφερε στο νοσοκομείο».

Νωρίτερα σήμερα, ο Αστυνομικός Διευθυντής του Αχμενταμπάντ είχε εκφράσει την εκτίμηση ότι δεν υπάρχουν επιζώντες, δηλαδή όλοι οι επιβαίνοντες στο αεροπλάνο φαίνεται ότι έχουν χάσει την ζωή τους. Στο αεροσκάφος της Air India επέβαιναν πάνω από 240 άτομα και σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις του Μαλίκ έχουν ανασυρθεί 204 σοροί από το σημείο της συντριβής.

Όπως όλα δείχνουν, στα θύματα είναι πιθανόν να συμπεριλαμβάνονται και άνθρωποι που βρίσκονταν στο έδαφος την ώρα της πρόσκρουσης του αεροσκάφους.

Βίντεο από το περιστατικό που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο δείχνει το αεροσκάφος της Air India να πετάει πάνω από μια κατοικημένη περιοχή πριν συντριβεί, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία τεράστια πύρινη μπάλα και να ακολουθήσουν μεγάλα σύννεφα μαύρου καπνού.

Σε εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, φαίνονται τμήματα του αεροπλάνου πάνω σε ένα κτίριο κατοικιών, καθώς οι πυροσβέστες επιχειρούσαν για να σβήσουν τις φλόγες. Κομμάτια από το σύστημα προσγείωσης, την άτρακτο και την ουρά του αεροσκάφους ήταν όλα ορατά να προεξέχουν από το κτίριο.

