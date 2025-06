Ινδία: Συνετρίβη αεροπλάνο με 242 επιβάτες κατά την απογείωση – Βίντεο από τη στιγμή της πτώσης

Ένα αεροπλάνο της Air India συνετρίβη το πρωί της Πέμπτης στο αεροδρόμιο της πόλης Αχμενταμπάντ στη δυτική Ινδία, την ώρα που επιχειρούσε απογείωση με προορισμό το Μπέρμιγχαμ.

Πηγές από την πολιτική αεροπορία που επικαλείται το πρακτορείο Reuters ανέφεραν ότι «το αεροπλάνο κατευθυνόταν προς το Μπέρμιγχαμ», ενώ το δυστύχημα σημειώθηκε «κατά τη διάρκεια της απογείωσης».

Tragic

AI Ahmbd -London crashes

London bound AI 171 Boeing 787 *plane crashed into under construction buil

*ahmedabad airport air india plane crash* ahmedabad civil hospital on high alert As per local police more than 200ppl feared on board.

Plan crashes soon after take off… pic.twitter.com/O839kEHeR4 — Anand Narasimhan🇮🇳 (@AnchorAnandN) June 12, 2025

1/

Air India flight AI-171 to London, Plane Crash during takeoff in Meghani Nagar, Ahmedabad, Gujarat. ~242 passengers on board. Thick smoke reported; fire brigade, emergency teams on site. Cause unknown, injuries reported. Rescue ops ongoing. #Ahmedabad #PlaneCrash pic.twitter.com/AExntYfdBy — GeoTechWar (@geotechwar) June 12, 2025

First footage from the #crash site of the Air India Boeing 787-8 Dreamliner passenger plane#India pic.twitter.com/aAl9ydwOpE — Uncensored News (@Uncensorednewsw) June 12, 2025



Οι εικόνες που μετέδωσαν ινδικά ΜΜΕ δείχνουν συντρίμμια τυλιγμένα στις φλόγες και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από την περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο.

#Gujarat An Air India flight with 242 passengers crashed in #Ahmedabad during takeoff for London; details are pending, and prayers are offered. Praying for everyone 🙏 #planecrash pic.twitter.com/QYC61ahQ01 — Shruti Pandey 🚩 (@Pandeyshruti252) June 12, 2025



Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι στο αεροπλάνο υπήρχαν 242 επιβάτες.

An Air India plane with 242 passengers onboard has crashed in Gujarat’s Ahmedabad, confirms the State Police Control Room More details awaited pic.twitter.com/RPAYU8KfUM — ANI (@ANI) June 12, 2025

✈️ – Air INDIA …AHEMDABAD – LONDON plane crashes near Ahmedabad airport , during take off More than 120 people on board ….Details yet to follow pic.twitter.com/QUQdOiWPJ9 — 𝘚𝘸𝘦𝘵𝘩𝘢 𝘊𝘩𝘰𝘸𝘥𝘢𝘳𝘺 🎀 (@vibeofswetha) June 12, 2025



Τηλεοπτικά πλάνα και βίντεο που έχουν δημοσιευθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν ανθρώπους να μεταφέρονται σε φορεία και να οδηγούνται με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία της περιοχής.

#planecrash #Ahmedabad#Gujarat #airindia Air India plane unfortunately met with the crash at Ahmedabad.

133 passengers are purported to be on the board pic.twitter.com/u4CoMjGH1n — Nikunj Jani (@nikunjjani9) June 12, 2025

Το περιστατικό επιβεβαίωσε και η Air India, με σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ. «Η πτήση AI171, που εκτελούσε το δρομολόγιο Αχμενταμπάντ-Λονδίνο Γκάτγουικ, ενεπλάκη σε περιστατικό σήμερα, 12 Ιουνίου 2025. Αυτή τη στιγμή, εξακριβώνουμε τις λεπτομέρειες και θα μοιραστούμε περαιτέρω ενημερώσεις το συντομότερο δυνατό», αναφέρεται στην ανακοίνωση.