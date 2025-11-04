Σαν σήμερα 4 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Γεγονότα
- 1828: Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν το Πρωτόκολλο του Λονδίνου, με το οποίο θέτουν υπό την προστασία τους την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, έως ότου αποφασισθούν οριστικώς τα όρια της Ελλάδας, κατόπιν διαπραγματεύσεων με την Πύλη.
- 1918: Συνέρχεται το ιδρυτικό συνέδριο του ΣΕΚΕ (νυν ΚΚΕ) στα γραφεία του Συνδέσμου Μηχανικών Ατμοπλοίων στον Πειραιά.
- 1922: Ο Άγγλος αρχαιολόγος Χάουαρντ Κάρτερ ανακαλύπτει τον τάφο του Φαραώ Τουταγχαμών στην Αίγυπτο.
- 1924: Δυνατή νεροποντή στην Καλαμάτα προκαλεί την υπερχείλιση του Νέδοντα ποταμού που διασχίζει την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας. 15 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, ενώ οι καταστροφές ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια δραχμές.
- 1944: Ολοκληρώνεται η εκκένωση της Ελλάδος από τους Γερμανούς. Γερμανικές φρουρές παραμένουν μόνο στα νησιά Ρόδο, Κάλυμνο, Κω, Λέρο, Τήνο, Μήλο, και στο ΒΔ τμήμα της Κρήτης μέχρι τον Μάιο του 1945.
- 1979: Ιρανοί ισλαμιστές καταλαμβάνουν την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τεχεράνη και κρατούν ομήρους 63 Αμερικανούς για 444 μέρες. Οι εισβολείς, στην πλειοψηφία τους φοιτητές, ζητούν από τις ΗΠΑ να στείλουν τον πρώην Σάχη πίσω στο Ιράν για να δικαστεί. Η κρίση που ξεσπά σφραγίζει οριστικά το μέλλον του Αμερικανού προέδρου Τζίμι Κάρτερ.
- 1996: Τραγικό δυστύχημα έξω από το Βαθύ της Σάμου. Το επιβατηγό πλοίο «Σάμαινα» διεμβολίζει την πυραυλάκατο «Κωστάκος», η οποία βυθίζεται. Τέσσερα μέλη του πληρώματος αγνοούνται.
- 2008: Ο Μπαράκ Ομπάμα γίνεται το πρώτο πρόσωπο διαφυλετικής ή αφροαμερικανικής καταγωγής που εκλέγεται πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
Γεννήσεις
- 1883: Νικόλαος Πλαστήρας, Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός από τα Άγραφα, που διετέλεσε και πρωθυπουργός της Ελλάδας (1945-1950, 1951-1952). (Θαν. 26/7/1953)
- 1901: Σπυρίδων Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος, με σημαντικότατο ανασκαπτικό έργο στη Θήρα της Σαντορίνης. Το 1929, διατύπωσε θεωρία σύμφωνα με την οποία το τέλος του Μινωϊκού πολιτισμού στο Αιγαίο προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας (1600 π.Χ.). (Θαν. 1/10/1974)
- 1903: Ελένη Παπαδάκη, Ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 22/12/1944)
- 1972: Λουίς Φίγκο, Πορτογάλος ποδοσφαιριστής
Θάνατοι
- 1847: Φέλιξ Μέντελσον – Μπαρτόλντι, γερμανός συνθέτης. (Γεν. 3/2/1809)
- 1982: Ζακ Τατί, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ζακ Τατισέφ, γάλλος σκηνοθέτης και ηθοποιός. («Ο κύριος Υλό στο χάος της κυκλοφορίας», «Playtime») (Γεν. 9/10/1907)
- 1988: Κλεάνθης Βικελίδης, διεθνής έλληνας ποδοσφαιριστής, με σπουδαία καριέρα στον Άρη Θεσσαλονίκης. (Γεν. 23/10/1916)
- 1995: Γιτζάκ Ράμπιν, πρωθυπουργός του Ισραήλ. Δολοφονήθηκε από τον φανατικό σιωνιστή Γιγκάλ Αμίλ. (Γεν. 1/3/1922)
- 2015: Κώστας Τσάκωνας, Έλληνας ηθοποιός