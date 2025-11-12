«Φουσκωμένες» ασφαλιστικές εισφορές 2026: Ποια αναμένεται να είναι τα νέα ποσά που θα πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες

Αυξημένες θα είναι το 2026 οι ασφαλιστικές εισφορές για τους μη μισθωτούς (ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοτελώς αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες), όπως προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία.

Της Κατερίνας Φεσσά

Νεότερες πληροφορίες του enikonomia.gr αναφέρουν πως ενδέχεται οι εν λόγω εισφορές να αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω με βάση τον δείκτη του πληθωρισμού ο οποίος εκτιμάται σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, ότι θα ανέλθει στο 2,4%.

Ωστόσο την ίδια στιγμή πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα, διευκρινίζουν πως «όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά για το εάν αυτές οι αυξήσεις θα δοθούν με βάση τον δείκτη του πληθωρισμού ή με βάση τον δείκτη για την αύξηση των μισθών». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως τα δεδομένα τελευταία στιγμή μπορεί να ανατραπούν.

Πότε θα αναρτηθούν τα νέα ειδοποιητήρια

Τον Ιανουάριο του 2026 αναμένεται εκτός μεγάλου απροόπτου να εκδοθεί η υπουργική απόφαση για τα νέα αυξημένα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων και των αγροτών.

Και τον επόμενο μήνα, δηλαδή τον Φεβρουάριο προβλέπεται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ τα νέα ενιαία ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ) των παραπάνω φορολογουμένων για τον μήνα Ιανουάριο 2026 με καταληκτική ημερομηνία καταβολής τέλος του Φεβρουαρίου.

Τα νέα ποσά

Εάν λοιπόν επικρατήσει το σενάριο και οι νέες ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων υπολογιστούν με βάση τον δείκτη του πληθωρισμού και αυτός διαμορφωθεί στο 2,4% τότε θα ισχύσουν τα εξής:

Πρώτη ασφαλιστική κατηγορία: οι εισφορές (για τον κλάδο σύνταξης και υγείας ) θα ανέβουν στα 250,52 ευρώ από 244,65 ευρώ που είναι σήμερα.

οι εισφορές (για τον κλάδο σύνταξης και υγείας ) θα ανέβουν από 244,65 ευρώ που είναι σήμερα. Δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία: στα 300,64 ευρώ θα αυξηθούν οι εισφορές από 293,59 ευρώ.

στα θα αυξηθούν οι εισφορές από 293,59 ευρώ. Τρίτη ασφαλιστική κατηγορία : Οι εισφορές θα διαμορφωθούν στις 360,28 ευρώ από 351,84 ευρώ που είναι σήμερα.

: Οι εισφορές θα διαμορφωθούν στις από 351,84 ευρώ που είναι σήμερα. Τέταρτη ασφαλιστική κατηγορία: Οι εισφορές θα ανέβουν στις 433,05 ευρώ από 422,90 ευρώ.

Οι εισφορές θα ανέβουν στις από 422,90 ευρώ. Πέμπτη ασφαλιστική κατηγορία: Στα 518,94 ευρώ θα αυξηθούν οι εισφορές από 506,78 ευρώ που είναι σήμερα.

Στα θα αυξηθούν οι εισφορές από 506,78 ευρώ που είναι σήμερα. Έκτη ασφαλιστική κατηγορία: Οι εισφορές θα ανέβουν στις 675,22 ευρώ από 659,39 ευρώ.

Οι αγρότες

Από τις αναπροσαρμογές αυτές θα επηρεαστούν και οι ασφαλιστικές εισφορών των αγροτών. Δηλαδή εάν αυξηθούν και αυτές με βάση το 2,4%, τότε τα νέα ποσά θα διαμορφωθούν ως εξής: