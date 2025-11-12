Συνταγή για σαλάτα με μαύρα φασόλια χωρίς μαγείρεμα – Εύκολη και υγιεινή

Αναζητάτε μια γρήγορη και εύκολη συνταγή για σαλάτα που δεν απαιτεί καθόλου μαγείρεμα;

Η σαλάτα με μαύρα φασόλια είναι η ιδανική επιλογή για ένα υγιεινό και χορταστικό γεύμα. Το μυστικό της νοστιμιάς κρύβεται στο κρεμώδες ντρέσινγκ από αβοκάντο που προσδίδει πλούσια γεύση και υφή, ενώ η προσθήκη ρόκας απογειώνει το γευστικό αποτέλεσμα.

Υλικά για τη συνταγή

½ φλιτζάνι λεπτοκομμένο κόκκινο κρεμμύδι

1 μέτριο ώριμο αβοκάντο, χωρίς κουκούτσι και χοντροκομμένο

¼ φλιτζάνι φύλλα κόλιανδρου

¼ φλιτζάνι χυμό λάιμ

2 κουταλιές της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδου, ψιλοκομμένη

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

8 φλιτζάνια ανάμεικτα χόρτα σαλάτας

2 μεσαία καλαμπόκια, χωρίς τους σπόρους ή 2 φλιτζάνια κατεψυγμένο καλαμπόκι

2 φλιτζάνια ντοματίνια, κομμένα στη μέση

1 κονσέρβα μαύρα φασόλια, ξεπλυμένα

Οδηγίες