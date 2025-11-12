Συνταγή για σαλάτα με μαύρα φασόλια χωρίς μαγείρεμα – Εύκολη και υγιεινή

Συνταγή για σαλάτα με μαύρα φασόλια χωρίς μαγείρεμα - Εύκολη και υγιεινή
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Αναζητάτε μια γρήγορη και εύκολη συνταγή για σαλάτα που δεν απαιτεί καθόλου μαγείρεμα;

Συνταγή για σαλάτα με ψητά παντζάρια από βραβευμένο με αστέρι Michelin σεφ

Η σαλάτα με μαύρα φασόλια είναι η ιδανική επιλογή για ένα υγιεινό και χορταστικό γεύμα. Το μυστικό της νοστιμιάς κρύβεται στο κρεμώδες ντρέσινγκ από αβοκάντο που προσδίδει πλούσια γεύση και υφή, ενώ η προσθήκη ρόκας απογειώνει το γευστικό αποτέλεσμα.

Υλικά για τη συνταγή

  • ½ φλιτζάνι λεπτοκομμένο κόκκινο κρεμμύδι
  • 1 μέτριο ώριμο αβοκάντο, χωρίς κουκούτσι και χοντροκομμένο
  • ¼ φλιτζάνι φύλλα κόλιανδρου
  • ¼ φλιτζάνι χυμό λάιμ
  • 2 κουταλιές της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
  • 1 σκελίδα σκόρδου, ψιλοκομμένη
  • ½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι
  • 8 φλιτζάνια ανάμεικτα χόρτα σαλάτας
  • 2 μεσαία καλαμπόκια, χωρίς τους σπόρους  ή 2 φλιτζάνια κατεψυγμένο καλαμπόκι
  • 2 φλιτζάνια ντοματίνια, κομμένα στη μέση
  • 1 κονσέρβα μαύρα φασόλια, ξεπλυμένα

Οδηγίες

  1. Βάλτε το κρεμμύδι σε ένα μεσαίο μπολ και σκεπάστε το με κρύο νερό. Αφήστε το στην άκρη.
  2. Σε ένα μούλτι, ανακατέψτε το αβοκάντο, τον κόλιανδρο, το χυμό λάιμ, το λάδι, το σκόρδο και το αλάτι. Χτυπήστε το μείγμα, ξύνοντας τα πλαϊνά όπως χρειάζεται, μέχρι να ομογενοποιηθεί και να γίνει κρεμώδες.
  3. Λίγο πριν το σερβίρισμα, σε ένα μεγάλο μπολ ανακατέψτε τα χόρτα σαλάτας, το καλαμπόκι, τα ντοματίνια και τα φασόλια.
  4. Στραγγίστε τα κρεμμύδια και προσθέστε τα στο μπολ, μαζί με το ντρέσινγκ αβοκάντο. Ανακατέψτε για να καλυφθούν.

