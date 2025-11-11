Συνταγή για σαλάτα με ψητά παντζάρια από βραβευμένο με αστέρι Michelin σεφ

Θέλετε να ζωντανέψετε τη διατροφή σας με πρωτεΐνη; Αυτή η λαχταριστή σαλάτα με την απλή συνταγή που δημιουργήθηκε από τον σεφ John Critchley αποτελεί πλούσια πηγή φυλλικού οξέος και μετάλλων όπως ασβέστιο και σίδηρος!

Είναι ένα εντυπωσιακό πιάτο που ετοιμάζεται σε λίγα λεπτά, αλλά είναι βέβαιο ότι θα κλέψει την παράσταση στο επόμενο γεύμα σας με φίλους.

Μερίδες 2-4

Συστατικά για τη συνταγή

1 ματσάκι μέτρια κόκκινα παντζάρια, ξεπλυμένα και κομμένα στη μέση

2 κουταλιές της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

2 κλωναράκια φασκόμηλο, ελαφρώς κοπανισμένο

1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι & πιπέρι ή περισσότερο για γεύση

1/2 φλιτζάνι ρικότα

1 κουταλάκι του γλυκού μέλι

1/4 κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι, χοντροαλεσμένο

2 κουταλιές της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

1/4 κουταλάκι του γλυκού χυμό λεμονιού

1 κουταλιά της σούπας μέντα, κομμένη σε λεπτές λωρίδες

Ξύσμα από 1/2 λεμόνι

3 κουταλιές της σούπας φιστίκια Αιγίνης, φρυγανισμένα

3 κουταλιές της σούπας σπόροι ροδιού

1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού

3 κουταλιές της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

1/4 φλιτζανιού σαλατικά (μικρά φυλλαράκια, μεσάντζα, μικρή ρόκα)

Εκτέλεση