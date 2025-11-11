Συνταγή για σαλάτα με ψητά παντζάρια από βραβευμένο με αστέρι Michelin σεφ

Θέλετε να ζωντανέψετε τη διατροφή σας με πρωτεΐνη; Αυτή η λαχταριστή σαλάτα με την απλή συνταγή που δημιουργήθηκε από τον σεφ John Critchley αποτελεί πλούσια πηγή φυλλικού οξέος και μετάλλων όπως ασβέστιο και σίδηρος!
Είναι ένα εντυπωσιακό πιάτο που ετοιμάζεται σε λίγα λεπτά, αλλά είναι βέβαιο ότι θα κλέψει την παράσταση στο επόμενο γεύμα σας με φίλους.
Μερίδες 2-4
Συστατικά για τη συνταγή
- 1 ματσάκι μέτρια κόκκινα παντζάρια, ξεπλυμένα και κομμένα στη μέση
- 2 κουταλιές της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
- 2 κλωναράκια φασκόμηλο, ελαφρώς κοπανισμένο
- 1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι & πιπέρι ή περισσότερο για γεύση
- 1/2 φλιτζάνι ρικότα
- 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι
- 1/4 κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι, χοντροαλεσμένο
- 2 κουταλιές της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
- 1/4 κουταλάκι του γλυκού χυμό λεμονιού
- 1 κουταλιά της σούπας μέντα, κομμένη σε λεπτές λωρίδες
- Ξύσμα από 1/2 λεμόνι
- 3 κουταλιές της σούπας φιστίκια Αιγίνης, φρυγανισμένα
- 3 κουταλιές της σούπας σπόροι ροδιού
- 1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού
- 3 κουταλιές της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
- 1/4 φλιτζανιού σαλατικά (μικρά φυλλαράκια, μεσάντζα, μικρή ρόκα)
Εκτέλεση
- Προθερμάνετε τη σχάρα στους 150°C.
- Πλύντε τα παντζάρια σχολαστικά με κρύο νερό και τοποθετήστε τα σε ένα μέτριο μπολ.
- Ανακατέψτε τα παντζάρια με το ελαιόλαδο, το φασκόμηλο, το αλάτι και το πιπέρι μέχρι να ομογενοποιηθούν.
- Τοποθετήστε τα παντζάρια σε μια σακούλα ψησίματος φούρνου και διπλώστε το άνοιγμα, αφήνοντας το διπλωμένο κλείσιμο στον πάτο όταν τα βάλετε στη σχάρα Cinder.
- Κλείστε το καπάκι και ρυθμίστε χρονόμετρο για 40 λεπτά.
- Ενώ ψήνονται τα παντζάρια, συνδυάστε τη ρικότα, το μέλι, το πιπέρι, το ελαιόλαδο και το χυμό λεμονιού σε ένα μπολ ανάμειξης με ένα σύρμα (αυγοδάρτη) και ανακατέψτε ζωηρά μέχρι να γίνει εντελώς λείο (για πιο λεία υφή, χρησιμοποιήστε ένα μικρό πολυμηχάνημα κουζίνας).
- Ενσωματώστε (με απαλές κινήσεις) την μέντα και το ξύσμα λεμονιού και κρατήστε το μείγμα σε ένα μπολ για το σερβίρισμα.
- Μόλις ολοκληρωθεί το ψήσιμο των παντζαριών, αφήστε τα να καθίσουν για 10 – 15 λεπτά για να συνεχίσουν να ψήνονται στον ατμό μέσα στη σακούλα (αυτό επιτρέπει επίσης εύκολο ξεφλούδισμα με μια χαρτοπετσέτα).
- Ξεφλουδίστε τα παντζάρια, κόψτε τα σε κομμάτια 2,5 εκ. και τοποθετήστε τα σε ένα μπολ ανάμειξης.
- Προσθέστε τα φιστίκια Αιγίνης και τους σπόρους ροδιού στο μπολ και αλατοπιπερώστε με χυμό λεμονιού, ελαιόλαδο, αλάτι & πιπέρι.
- Προσθέστε τα σαλατικά για τη γαρνιτούρα με επιπλέον ελαιόλαδο και θαλασσινό αλάτι και σερβίρετε με τη ρικότα στο πλάι ή περιχυμένη πάνω από τα παντζάρια.