Σεισμός ανοιχτά των Αντικυθήρων: Τι είπε στο enikos.gr ο Ευθύμης Λέκκας

Σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Κυθήρων και Αντικυθήρων.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 67 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το μικρό νησί, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στα Κύθηρα και την Κρήτη. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 25,2 χιλιόμετρα.

Για τη σεισμική δόνηση μίλησε στο enikos.gr ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος εμφανίστηκε καθησυχαστικός. «Έγινε ένας σεισμός της τάξεως των 4,9 Ρίχτερ, αλλά δεν μας ανησυχεί, παρά το γεγονός ότι έγινε αισθητός στον θαλάσσιο χώρο της περιοχής. Δεν είναι ένας σεισμός ο οποίος θα δώσει μετασεισμούς, καθώς το εστιακό βάθος είναι τέτοιο που δεν εμπνέει κάποια ανησυχία», δήλωσε ο κ. Λέκκας.

