Άννα Βίσση: Στην Νέα Υόρκη η αγαπημένη τραγουδίστρια – Η έκπληξη στην Σοφία Καρβέλα

Η Άννα Βίσση ταξίδεψε πρόσφατα στη Νέα Υόρκη για να επισκεφθεί την κόρη της, Σοφία Καρβέλα, αφήνοντας για λίγο πίσω τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια θέλησε να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά της και να περάσει χαλαρές στιγμές δίπλα στην κόρη και τα εγγόνια της. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη μεγαλούπολη, οι δυο τους έκαναν βόλτες σε κεντρικές περιοχές της Νέας Υόρκης, απολαμβάνοντας την καθημερινότητα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Άννα Βίσση εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετη, χαρούμενη και λαμπερή, δείχνοντας πως οι στιγμές με τα αγαπημένα της πρόσωπα αποτελούν για εκείνη πηγή δύναμης και ηρεμίας.