Ντόναλντ Τραμπ: Δήλωσε ότι ανυπομονεί για μία νέα συνάντηση με τον Σύρο πρόεδρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι ανυπομονεί να συναντηθεί και να συνομιλήσει ξανά με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαράα.

Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έγινε λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης που είχε στον Λευκό Οίκο με τον Άχμεντ Χουσεΐν αλ-Σαράα. Ο πρόεδρος της Συρίας έφτασε στον Λευκό Οίκο σε μια ιστορική επίσκεψη – την πρώτη που πραγματοποιεί ποτέ ηγέτης της χώρας στην αμερικανική πρωτεύουσα.

«Ήταν τιμή μου που πέρασα χρόνο με τον Άχμεντ Χουσεΐν αλ-Σαράα, τον νέο πρόεδρο της Συρίας, όπου συζητήσαμε όλες τις λεπτομέρειες της ΕΙΡΗΝΗΣ στη Μέση Ανατολή, της οποίας είναι ένθερμος υποστηρικτής», ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του, τονίζοντας ότι «ανυπομονώ να συναντηθούμε και να μιλήσουμε ξανά. Όλοι μιλούν για το Μεγάλο Θαύμα που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Μια σταθερή και επιτυχημένη Συρία είναι πολύ σημαντική για όλες τις χώρες της περιοχής».

Ο άλλοτε επικηρυγμένος τρομοκράτης έγινε δεκτός χωρίς επίσημη υποδοχή και η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε χαμηλούς τόνους.

