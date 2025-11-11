Αχαρνές: Παραλίγο να υπερχειλίσει το ρέμα της Εσχατιάς – Φόβοι για πλημμύρα σε κάθε νεροποντή

Οι αντοχές των κατοίκων στις Αχαρνές, που μένουν κοντά στο ρέμα της Εσχατιάς, δοκιμάστηκαν ξανά την Δευτέρα. Το ρέμα παραλίγο να υπερχειλίσει, προκαλώντας φόβο για νέα πλημμυρικά φαινόμενα.

Όπως μετέδωσε το Star, το νερό ανέβηκε επικίνδυνα στο ύψος της οδού Αγίου Πέτρου, σε σημείο που κινδύνεψε. Στα πλάνα φαίνεται πως η πρωινή μπόρα γέμισε το ρέμα σχεδόν μέχρι τα όριά του. Τα νερά της βροχής, που κατέβηκαν με ορμή από την Πάρνηθα, λιμνάζουν πλέον στο σημείο, καθώς – σύμφωνα με τις καταγγελίες κατοίκων και καταστηματαρχών – τα έργα διευθέτησης του ρέματος έχουν «βαλτώσει» τα τελευταία δύο με τρία χρόνια.

Αυτό σημαίνει πως κάθε φορά που σημειώνεται ισχυρή βροχόπτωση, η μικρή διατομή του αγωγού δεν μπορεί να απορροφήσει τα νερά, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος πλημμύρας να είναι πάντα ορατός.

Οι κάτοικοι δηλώνουν χαρακτηριστικά: «Το πρωί ήμασταν τυχεροί και δεν έβρεξε πολύ». Όπως λένε, κάθε φορά που βρέχει έντονα, κάνουν τον σταυρό τους, αφού η εκκλησία του Αγίου Πέτρου βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο ρέμα της Εσχατιάς, σε σημείο που κινδυνεύει άμεσα.

