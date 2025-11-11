Ισραήλ: Πέρασε σε πρώτη ανάγνωση νομοσχέδιο για την θανατική ποινή κατά «τρομοκρατών»

Το ισραηλινό κοινοβούλιο ενέκρινε χθες Δευτέρα σε πρώτη ανάγνωση σχέδιο νόμου για τη θέσπιση «της ποινής του θανάτου για τους τρομοκράτες», διατύπωση που φωτογραφίζει τους Παλαιστίνιους που κρίνονται ένοχοι για ενέργειες ή φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών.

Το κείμενο εγκρίθηκε με 39 ψήφους υπέρ, έναντι 16 κατά.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, μορφή της ισραηλινής ακροδεξιάς, απειλούσε να αποσύρει την παράταξή του από την κυβερνητική συμμαχία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου (Λικούντ, δεξιά) αν το νομοσχέδιο, το οποίο εισηγήθηκε μέλος του κόμματός του, δεν υποβαλλόταν σε ψηφοφορία στην Κνέσετ.

Απαιτούνται άλλες δυο ψηφοφορίες – κατ’ άρθρον και στο σύνολο – για να γίνει νόμος το κείμενο.

Το νομοσχέδιο αναφέρει ότι «οποιοσδήποτε προκαλεί εσκεμμένα ή από αμέλεια τον θάνατο ισραηλινού πολίτη με κίνητρο τον ρατσισμό ή το μίσος εναντίον του (ισραηλινού) κοινού, και με σκοπό να βλάψει το κράτος του Ισραήλ και την αναγέννηση του εβραϊκού λαού στη χώρα του, θα τιμωρείται με την ποινή του θανάτου».

Η διατύπωση αυτή συνεπάγεται πως η ποινή του θανάτου είναι εφαρμοστέα για οποιονδήποτε Παλαιστίνιο σκοτώσει Ισραηλινό — αλλά σε καμιά περίπτωση αν Ισραηλινός σκοτώσει Παλαιστίνιο.

Κρίνοντας αποδεκτή τη συγκεκριμένη πρόταση νόμου, η επιτροπή εθνικής ασφαλείας του ισραηλινού κοινοβουλίου είχε αιτιολογήσει την 3η Νοεμβρίου πως σκοπός του κειμένου είναι να «κοπεί η τρομοκρατία από τη ρίζα και να δημιουργηθεί ισχυρή αποτροπή».

«Κάθε τρομοκράτης που ετοιμάζεται να διαπράξει φόνο πρέπει να ξέρει πως δεν υπάρχει παρά μόνο μια τιμωρία: η ποινή του θανάτου», είπε πει ο κ. Μπεν Γκβιρ την ίδια ημέρα.

Η ψηφοφορία στην ισραηλινή Βουλή διεξήχθη καθώς συνεχίζει να εφαρμόζεται η εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς από τη 10η Οκτωβρίου· κλείστηκε υπό πίεση των ΗΠΑ, δυο χρόνια και πλέον μετά το ξέσπασμα του πολέμου, έναυσμα του οποίου ήταν η άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η Χαμάς χαρακτήρισε την 3η Νοεμβρίου την πρόταση νόμου «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», καλώντας «τα Ηνωμένα Έθνη, τη διεθνή κοινότητα και αρμόδιους οργανισμούς υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανθρωπιστικές οργανώσεις να λάβουν άμεσα μέτρα για να σταματήσουν αυτό το βάρβαρο έγκλημα».

Η Παλαιστινιακή Αρχή από την πλευρά της κατήγγειλε «επικίνδυνο βήμα με στόχο να συνεχιστεί η γενοκτονία και η εθνοκάθαρση με προκάλυψη νομιμότητας».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP