διεθνή

Μιλάνο: Συνελήφθη 25χρονος για επίθεση σε Αμερικανούς στον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό
A man runs at the train station during a nationwide transport strike, in Milan, Italy, Friday, Nov. 8, 2024. (AP Photo/Antonio Calanni)

Στη σύλληψη ενός 25χρονου από το Πακιστάν προχώρησαν οι ιταλικές Αρχές στο Μιλάνο, μετά από επίθεση σε Αμερικανούς πολίτες εβραϊκής θρησκείας. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην αποβάθρα 8 του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού, όπου οι πολίτες περίμεναν να επιβιβαστούν σε τρένο.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης όρμησε ξαφνικά εναντίον ενός από αυτούς, τον οποίο χτύπησε με κλοτσιές και γροθιές, ενώ φέρεται να τον τραυμάτισε στο κεφάλι με αιχμηρό αντικείμενο. Οι παρευρισκόμενοι ενημέρωσαν άμεσα την αστυνομία, με άνδρες της Polfer (Αστυνομία Σιδηροδρόμων) να φτάνουν στο σημείο, να τον ακινητοποιούν και να τον συλλαμβάνουν.

Ο 25χρονος κατηγορείται για πρόκληση σωματικών βλαβών με κίνητρο φυλετικής, εθνοτικής και θρησκευτικής διάκρισης, ενώ διερευνώνται τα ακριβή αίτια της επίθεσης και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε.

00:30 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

